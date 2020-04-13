اليوم السابع
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هيئة الرعاية الصحة تحصن مستشفياتها ضد كورونا.. ولجنة للتأكد من تطبيق مكافحة العدوى

الإثنين، 13 أبريل 2020 11:43 ص
هيئة الرعاية الصحة تحصن مستشفياتها ضد كورونا.. ولجنة للتأكد من تطبيق مكافحة العدوى الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية
كتب وليد عبد السلام

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أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، قرار رقم 3 لسنة 2020، بتشكيل لجنة لمتابعة تطبيق إجراءات مكافحة العدوى بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد،  فى إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ومختلف أنواع العدوى المختلفة التي من الممكن أن تصيب المستشفيات بشكل عام.


وأوضحت هيئة الرعاية الصحية أنه تم تشكيل اللجنة برئاسة مديرة إدارة الجودة مستشفى الزهور ببورسعيد، وعضوية كلًا من مديري إدارات مكافحة العدوى مستشفى الرمد ومستشفى النصر ببورسعيد، مدير إدارة الموارد البشرية مستشفى النسا، ممثل عن المكتب الفني للمدير التنفيذي للهيئة، وممثل عن الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة والسكان، وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا لإنجاز مهمتها.

وتختص اللجنة بالإشراف والمرور على مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد للتأكد من تطبيق إجراءات مكافحة العدوى داخل تلك المستشفيات طبقًا لبروتوكولات وسياسات مكافحة العدوى الخاصة بفيروس كورونا المستجد، ومختلف أنواع العدوى الأخرى، إلى جانب التأكد من مخزون الواقيات ومستلزمات مكافحة العدوى بكل مستشفى ومطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية للجودة.

كما تتولى اللجنة عرض تقرير يومي على المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، يتضمن ما تم إنجازه من عمل وإحالة كل المخالفات التي تكتشف أثناء عمل اللجنة إلى الإدارة القانونية بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد للتحقيق فيها، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية حيالها، الأمر الذى من شأنه يضمن الالتزام فى التطبيق بشكل عام.


من جهتة أكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان ضرورة الالتزام بتطبيق إجراءات مكافحة العدوى داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، لضمان سلامة الأطقم الطبية والعاملين والمترددين من المرضى على كافة المستشفيات, حيث أشار إلى أن سلامة الأطقم الطبية هى حائط الصد الأساسي في المنظومة الصحية لانعكاس ذلك الأمر بصورة مباشرة على المنتفعين، ولأن الأطقم الطبية هى مخزون مصر الاستراتيجي وسلاحها المباشر فى مواجهة الأزمات الطبية، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.  

شدد  السبكي على مرور اللجنة على جميع المستشفيات للتأكد من استيفائها كافة الإجراءات والاشتراطات وتطبيقها لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد بشكل خاص والعدوى المتعددة بشكل عام، موجهًا خالص الشكر والتقدير لجميع الفرق الطبية والعاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة على ما يبذلونه من جهد كبير حماية للوطن, وأكد السبكي أن القيادة السياسية تشدد على توفير بيئة أمنة للأطقم الطبية, لدعم مسيرتهم في حماية الوطن.
 


الرعاية الصحية

فيروس كورونا

المستشفيات

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