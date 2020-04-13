اليوم السابع
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ماكينات صراف آلى للأرز تطعم الفقراء بفيتنام فى ظل قيود كورونا

الإثنين، 13 أبريل 2020 10:19 ص
ماكينات صراف آلى للأرز تطعم الفقراء بفيتنام فى ظل قيود كورونا ماكينة صرف الإرز فى فيتنام
رويترز

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ابتكر رائد أعمال في مدينة هوتشي منه الفيتنامية ماكينات صراف آلي تعمل طوال الوقت لكنها لا تصرف نقودا بل أكياسا من الأرز لتساعد من فقدوا وظائفهم ومصدر دخلهم بسبب القيود المفروضة في عموم البلاد لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسجلت البلاد 262 حالة إصابة بكوفيد-19 ولم تعلن عن أي وفيات حتى الآن لكن نتيجة لقواعد تباعد اجتماعي فرضت في 31 مارس لمدة 15 يوما، أغلقت الكثير من المتاجر والأعمال الصغيرة وأصبح الآلاف مؤقتا دون عمل أو دخل.

ومن بين من فقدوا عملهم زوج نوين تاي لي وهي أم لثلاثة أطفال وتبلغ من العمر 34 عاما وقالت "ماكينات صرف الأرز الآلية تلك مفيدة. بهذا الكيس الواحد من الأرز لدينا ما يكفينا ليوم... الآن لا نحتاج إلا أطعمة أخرى. يعطينا الجيران أحيانا بعض البواقي".

وتصرف الماكينة كيسا يحتوي على كيلو ونصف من الأرز لعمال محتاجين أغلبهم باعة متجولون أو من عمال الأجرة اليومية.

وتبرع هوانج توان آن، رجل الأعمال صاحب الفكرة، في البداية بمجموعة من أجراس الأبواب الذكية لمستشفى في المدينة قبل أن يوجه خبرته التكنولوجية لمجال توزيع الطعام.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن "ماكينات صراف آلي للأرز" مماثلة أقيمت في مدن كبرى أخرى مثل هانوي وهيو ودانانج.

وقال رجل الأعمال لوسائل الإعلام إنه أراد أن يشعر الناس بأنهم لا يزال لديهم القدرة على الوصول للطعام والموارد رغم المشكلات المادية التي وجدوا أنفسهم فيها.

وقالت لي "قرأت عن تلك الماكينات التي تصرف الأرز عبر الإنترنت وأتيت لأتفقدها ولم أصدق نفسي أنها حقيقية. أتمنى أن يستمر الرعاة في ذلك لحين انتهاء الجائحة" مشيرة إلى أن أكبر مشكلة تواجه أسرتها الآن هي دفع الإيجار.

 


ماكينات صراف آلي

فيتنام

ارز

كورونا

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