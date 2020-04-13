اليوم السابع
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صور.. فوتوسيشن لعروسين فى شوارع ووهان الصينية بعد انحصار كورونا

الإثنين، 13 أبريل 2020 01:00 ص
صور.. فوتوسيشن لعروسين فى شوارع ووهان الصينية بعد انحصار كورونا فوتوسيشن لعروسان فى شوارع ووهان الصينية
كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

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تسبب فيروس "كورونا" فى تغيير نمط حياة الكثير، ولم  يتوقف الأمر عند حد تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإنما ساهم أيضا فى خفض تكاليف العديد من المناسبات ومنها  حفلات الزفاف، حيث استأنفت مدينة ووهان الأشد تضررا من فيروس كورونا الجديد  تسجيل الزواج، بعد تعليق الخدمة لمدة أكثر من 70 يوما، وحرص عروسان على الحصول على جلسة تصوير فى شوارع المدينة بعد انحصار تفشى الوباء فيها.

وبحسب صور بثتها وكالة "رويترز" تجول عروسان فى شوارع المدينة للحصول على جلسة تصوير لانهاء مراسم زواجهما يأتى ذلك بعد أن عادت الحياة إلى طبيعتها فلم يعد اسم مدينة ووهان بمقاطعة هوبى الصينية، غريبا على أذان اغلب سكان العالم، باعتبارها بؤرة تفشى لفيروس كورونا، بعد ظهور أول إصابة فى أواخر ديسمبر الماضى، وانتشر الفيروس سريعا بعدها فى دول العالم، يحصد أرواح البشر، لذا فإن اسم هذه المدينة لن يُنسى على مر عصور عديدة قادمة.

واستعانت الجهة المعنية لحكومة مدينة ووهان بأنظمة الحجز المسبق لتقليل التوافد وخفض مخاطر عدوى الفيروس، ورصد مصورون لقطات لتسجيل الزواج .

زوجان في تصوير حفل زفافهما بعد رفع الإغلاق في ووهان
زوجان في تصوير حفل زفافهما بعد رفع الإغلاق في ووهان

 

زوجان يرتديان أقنعة للوجه أثناء جلسة تصوير حفل زفافهما في ووهان
زوجان يرتديان أقنعة للوجه أثناء جلسة تصوير حفل زفافهما في ووهان

 

موظفون يرتدون أقنعة يطهرون يدي العروس أثناء جلسة تصوير حفل زفافهما في ووهان
موظفون يرتدون أقنعة يطهرون يدي العروس أثناء جلسة تصوير حفل زفافهما

 

موظفون يساعدون زوجين في تصوير حفل زفافهما بعد رفع الإغلاق في ووهان
موظفون يساعدون زوجين في تصوير حفل زفافهما

 

 


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