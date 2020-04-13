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والأقراص المخدرة..

صور.. صحة الأقصر تعلن تفاصيل ضبط آلاف الكمامات والمواد الكحولية

الإثنين، 13 أبريل 2020 01:13 ص
صور.. صحة الأقصر تعلن تفاصيل ضبط آلاف الكمامات والمواد الكحولية صحة الأقصر تعلن تفاصيل ضبط آلاف الكمامات والجوانتيات
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، أنه إستمراراً لتنفيذ خطة مديرية الصحة بالأقصر لضبط منظومة تداول المستلزمات الطبية الوقائية، وبناءاً على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية، وتكليف وكيل وزارة الصحة والدكتورة نعمه عبد اللطيف مدير الإداره العامه للصيدلة، بضرورة الرقابة والتشديد على أماكن بيع المستلزمات الطبية، تمكنت حمله مكبرة من ضبط آلاف آلاف الكمامات والجوانتيات والمواد الكحولية والأقراص المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازم تجاه المخالفين.

وقالت مديرية الصحة، فى بيان صحفى، أنه خرجت الحملات بمشاركة الدكتور محمود عبد الناصر مدير التفتيش الصيدلى، برفقة العقيد محمد فاضل رئيس مباحث التموين، والدكتور تامر صلاح مدير مديرية التموين بالأقصر، تم ضبط عدد (20 ألف كمامة طبية)، وعدد( 17 ألف جوانتى طبى)، وعدد (54 لتر كحول) وعدد (102 كحول بخاخ 100ملى) بدون فواتير ومجهولة المصدر، وتم تحريز الكميات وتحرير محضر شرطه برقم 4583 جنح قسم الأقصر.

وأوضحت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، أنه تمكن أيضاً رجال إدارة التفتيش الصيدلى من ضبط 630 قرص مدرج ضمن الجدول 3 الملحق بقانون مكافحة المخدرات بدون فواتير، أو دفتر قيد بصيدلية بمدينة إسنا، وتم تحرير محضر شرطه برقم 2427 وتم العرض على رجال النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وكان قد صرح الدكتور تامر صلاح وكيل تموين الأقصر أنه قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات تموينية مكثفة بناءاً على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك للمرور علي المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية وفروع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية، بقيادة رجال إدارة التجارة الداخلية، وإدارة الرقابة التموينية والإدارات التابعة للمديرية وإدارة الطب البيطرى، حيث أسفرت الحملة عن تحرير عدد (102) محضر ومخالفة تموينية، وذلك عن الفترة من 9 أبريل وحتى 11 أبريل الجارى، على مستوى المحافظة وشملت بيانها كالتالي:- (35 عدم إعلان عن الأسعار، و11 إدارة منشأه بدون ترخيص، و15 ذبح خارج السلخانة، و13 عدم وجود شهادة صحية، ومحضر ضبط عدد 100 علبة سجاير و40 علبة معسل كل واحدة 120 جرام بدون فواتير، ومحضر ضبط 60 ك سكر تموين لدى احد محلات البقالة، و5 عدم نظافة مخبز بلدي، و9 خبز غير مطابق المواصفات، و12 عدم وجود سجلات.

1 صحة الأقصر تعلن تفاصيل ضبط آلاف الكمامات والجوانتيات والمواد الكحولية
 صحة الأقصر تعلن تفاصيل ضبط آلاف الكمامات والجوانتيات والمواد الكحولية

 

الأقراص المخدرة المضبوطة بالحملات فى الأقصر
الأقراص المخدرة المضبوطة بالحملات فى الأقصر

 

الماسكات مجهولة المصدر بالحملات
الماسكات مجهولة المصدر بالحملات

 

جانب من المضبوطات فى حملات مديرية الصحة بالاقصر
جانب من المضبوطات فى حملات مديرية الصحة بالاقصر

 

جانب من ضبط أقراص مخدرة فى الحملات
جانب من ضبط أقراص مخدرة فى الحملات

 

كميات الكحول مجهولة المصدر فى الحملات
كميات الكحول مجهولة المصدر فى الحملات

 

كميات المضبوطات فى حملات الصحة والتموين
كميات المضبوطات فى حملات الصحة والتموين

 


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