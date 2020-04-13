اليوم السابع
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صور.. إنطلاق حملة تنظيف شوارع مدينة الحسنة بوسط سيناء

الإثنين، 13 أبريل 2020 09:22 ص
صور.. إنطلاق حملة تنظيف شوارع مدينة الحسنة بوسط سيناء جانب من أعمال النظافة
شمال سيناء - محمد حسين

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قال المهندس أحمد عبد الحليم، رئيس مركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء، انه تم إطلاق حمله لتنظيف شوارع المدينة تم خلالها الدفع بمعدات مجلس المدينة ورفع مخلفات وآثار أعمال إنشائية ورفع رمال .

أضاف أن الحملة أعقبها عمليات تعقيم ورش بالمواد المطهرة للشوارع والمنشأت العامة والخاصة ضمن الإجراءات الوقائية التى تتخذها المحافظة للحد من انتشار العدوى والفيروسات.

وأوضح أن كافة هذه الإجراءات تطبق داخل مدينة الحسنة وقراها، لافتا إلى انه سبق إنشاء نقطة فحص طبية للمسافرين اثناء مرورهم بنطاق مركز الحسنة فيها يقوم طاقم طبى بعمليات فحص ومراجعة طبية وتسجيل بيانات المسافرين .

وأشار أحمد عبد الحليم سالمان، رئيس مركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء، إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها على أرض مركز الحسنة بوسط سيناء يسير العمل فيها بشكل منظم ولم تتعطل .

وسبق وأعلن رئيس مدينة الحسنة انه يجرى تنفيذ التجهيز النهائي للبدء في تشغيل المحطة الجديدة للمياه بقرية بغداد ووضعها في خطة برامج الشركة لتوزيع المياه.

وأشار رئيس مدينة الحسنة فى بيان له إلى انه قام بمتابعة أعمال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الحسنة بوسط سيناء وما يتم فى هذا السياق من تحميل المهمات والأدوات من مقر الشركة بالحسنة لمحطة مياه قرية بغداد .

أضاف أن منظومة العمل تسير بشكلها الطبيعي من رفع الأتربة والقمامة وتطهير  شوارع المدينة، كما تم تطهير وتعقيم شوارع ومداخل ومحلات مدينة الحسنة بالكامل كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

واشار إلى أن أعمال الرش والتعقيم تتواصل تباعا ى نطاق مدينة الحسنة وقراها، لافتا إلى أن كافة المناطق تشهد تطبيق تام لقرارات الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، والتزام تام من الأهالى بتنفيذها .

 

 

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