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صرف منحة العمالة غير منتظمة فى 9 مدارس و158 مكتب بريد بالقليوبية

الإثنين، 13 أبريل 2020 12:28 م
صرف منحة العمالة غير منتظمة فى 9 مدارس و158 مكتب بريد بالقليوبية محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عملية انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد والمدارس المخصصة لصرف المنحة حيث تفقد مدرسة ابن خلدون ومدرسة الشهيد عبد المنعم رياض وعدد من مكاتب البريد بمدينة بنها وهى من ضمن 9 مدارس مخصصة لصرف المنحة، و158 مكتب بريد فى جميع أنحاء المحافظة، يرافقه اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة بنها، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

وأوضحت المحافظة في بيان لها، أنه تم التنسيق مع هيئة البريد لتخصيص 9 مدارس لتسهيل إجراءات صرف المنحة وهى مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الابتدائية وابن خلدون وطحلة الإعدادية بنين والرملة الابتدائية 1 ومدرسة منية السباع الاعدادية المشتركة بمدينه بنها والمدرسة الاعدادية بنات رقم 1 بالخانكة ومدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية والسلام الابتدائية عمر بن الخطاب الابتدائية بحى شرق شبرا الخيمة.

وأكد المحافظ، أن الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية تسعي للسيطرة علي فيروس كورونا المستجد وتقديم كافة أوجه الرعاية للعمال المتضررين من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ، إلى أن وزارة القوى العاملة قدمت حزمة من الاجراءات لرعاية المتضررين من مواجهه الفيروس والتصدى، له حيث شملت تقديم المنحة ل 23854 عامل غير منتظم مستحق للمنحة، وذلك بواقع 500 جنيه مقسمة على أربعة أيام بداية من اليوم الاثنين وحتى يوم الخميس 16 أبريل 2020،

وأضاف أنه لن يصرف للمستحق بالمنحة إلا فى اليوم المحدد له والهدف من هذا هو منع التزاحم.

وأكد المحافظ، أن الرسائل ستصل قبلها بيوم للمواطن المستحق، وعلى كل مواطن ان يتقدم ببطاقة الرقم القومى وصورة ضوئية للبطاقة وجهاز المحمول الذى عليه الرسالة التى تلقاها حتى  يتمكن من الصرف".

وأوضح، أن وزارة القوى العاملة قد خصصت رقم ساخن هو 142 يمكن لأى مواطن أن يتواصل من خلاله لمعرفة اليوم المحدد له والجهة المخصصة له للصرف، موضحا أن الجهة هى هيئة البريد والبنك الزراعى المصرى، وأن تلك الإجراءات تأتى للحفاظ على صحة المواطنين وحتى يصرف المنحة بشكل يليق بالمواطن المصرى.

 

 

 


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