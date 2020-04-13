رئيس جامعة القناة تتفقد مركز العزل الصحى بالمستشفى الجامعى.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

قامت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، يرافقها الدكتور عادل حسن، مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتور نادر النمر، نائب مدير عام المستشفيات الجامعية بزيارة تفقدية لمستشفى العزل التي تم تجهيزها بمستشفى جامعة قناة السويس، بمبنى مستقل بعيد عن وحدات العناية الصحية لأقسام المستشفى.

وقالت الدكتورة ماجدة هجرس، إن جامعة القناة حرصت على تجهيز الوحدة تأكيدًا واستمرار لدور الجامعة في تقديم الخدمات الصحية لأقليم القناة وسيناء خاصة خلال الظروف الحالية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك لاستقبال الحالات المشتبة في إصابتها بفيروس كورونا وذلك لعمل كافة التحاليل ومتابعة الحالات لحين ورود نتيجة التحاليل التي تقرر ما اذا كانت إيجابية أو سلبية.

وتفقدت رئيس جامعة قناة السويس، الأجهزة الموجود بالوحدة وغرف المرضى وكذلك كافة المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج والتعامل مع الحالات المشتبة فيها، وأكدت على حتمية ملائمة المبنى وتجهيزاته للغرض منه فتقدم المنظومة الصحية فيه على أعلى مستوى ويتمكن فريق العمل من أطباء وتمريض من أداء الدور المنوط بهم والالتزام بالإجراءات الاحترازية للعزل.

وأكدت "هجرس"، أنه يتم الفرز المبدئي لكل المترددين علي المستشفي الجامعي بغرفة فرز خارج مباني المستشفيات مزودة بأجهزة لقياس درجة الحرارة بالإضافة للكشف الطبي وفي حالة وجود أي اشتباه يتم عزل الحالة لإجراء الفحص والتأكد أن كانت الحالة سلبية أو إيجابية وإذا تأكد أن الحالة إيجابية سيتم إرسالها فورًا إلي مستشفى أبو خليفة لاستكمال العلاج، مشيرة إلى أن المستشفى الجامعي لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد إيجابية بفضل الله حتى الآن، كما تقوم أقسام المستشفى الطبية بتقديم الدعم الفني والخدمة الطبية.

وحول استعدادات وحدة العزل، أكد الدكتور عادل حسن، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة قناة السويس، أن المركز يحتوي علي 7 غرف مزودة بأجهزة تنفس صناعي جديدة تمامًا وعلي أعلي مستوي من الكفاءة بالإضافة إلي غرفتين للكشف ومجموعة من الغرف المعدة للعزل ويقوم على الرعاية الطبية مع الأطباء فريق تمريض مدرب علي استقبال الحالات.

وفي نهاية جولتها قدمت رئيس الجامعة الشكر لجنود الجيش الأبيض من أطباء وتمريض وفنيين معامل وأشعة وعاملين بمستشفى الجامعة مشيرة إلى أن شجاعتهم وتفانيهم في التصدي للمرض لا توفيه كلمات فهم خط المواجهة الأول وشعب مصر وإدارة الجامعة يدركون جميعًا عظمة دورهم داعية الله لمصر وشعبها وقيادتها ولهم بالحفظ والتوفيق في جهودهم.











