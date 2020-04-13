جامعة حلوان تشارك فى تصنيع جهاز تنفس صناعى بقيمة 1000جينه لمواجهة كورونا.. صور

كتب محمد صبحى

تشارك كلية هندسة المطرية، فى جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة والدكتور محمد حسنين عميد كلية الهندسة بالمطرية تحت إشراف الدكتور ياسر شعبان، الأستاذ المساعد بهندسة المطرية فى مبادرة Covid-19 egypt Response team "مصريين ضد فيروس كورونا" بالتعاون مع إحدى الجمعيات لتصنيع جهاز تنفس صناعي في مبادرة تهدف للتصدي لتهديدات فيروس كورونا المستجد التى تواجه مصر وإيجاد حلول إبداعية جديدة لمواجهة مشكلة نقص الأجهزة والامدادات الطبية.

ويشارك فى هذه المبادرة العديد من المتطوعين من مختلف المجالات والجهات لدعم المبادرة فى النواحى المالية، و الطبية و القانونية.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، تهدف المبادرة إلى تطوير حلول إبداعية جديدة لسد العجز في أدوات الحماية الطبية، تطوير جهاز تنفس صناعي بمكونات محلية قادر على تلبية المتطلبات الطبية بأقل تعقيد ممكن ما من شأنه أن يسهل إنتاجه، والتركيز على استخدام الموارد المتاحة في السوق المحلي وعدم الإعتماد على خامات مستوردة لتحقيق الاستدامة، والتواصل مع القطاع الطبي والعمل على حل المشكلات التى تواجههم، وتكوين شبكة من المعامل والمصنعين لتنفيذ المشروعات المقترحة.

وتقوم فكرة تصنيع جهاز التنفس الصناعي على تصنيع نموذج يتميز بانخفاض التكلفة وسهولة التصنيع بدون تعقيدات كثيرة بحيث يمكن استخدامه في حالات الطوارئ والأوبئة ويقوم بتحقيق الوظيفة المطلوبة.

وتقوم فكرة الجهاز على ضغط الهواء دون الاعتماد على أي مصدر طاقة خلاف الهواء المضغوط من اسطوانات الأكسجين والتي تكون في الغالب مثبته بجانب المرضى أو عن طريق خطوط بالمستشفيات، حيث تم التواصل والاستعانة بتصميمات مفتوحة المصدر من جامعة الينوى لتنفيذها والتأكد من فعاليتها وجاري العمل على إجراء بعض التعديلات لتتناسب مع طرق الإنتاج والموارد المتاحة داخل مصر مع إضافة بعض المكونات.

ويتميز الجهاز بأنه لا يحتاج إلى أى مصدر كهرباء ويعمل بشكل ميكانيكى، ويمكن استخدامه فى سيارات الإسعاف والهليكوبتر والمستشفيات الميدانية، يمكن تخزينه بكميات كبيرة لاستخدامه فى الحالات الطارئة، ويسهل التدريب عليه من قبل العاملين فى المجال الصحى.

ويقول الدكتور ياسر شعبان أستاذ مساعد الهندسة الصناعية بكلية هندسة المطرية بجامعة حلوان إن الفريق البحثي قام بتصنيع أغلب مكونات الجهاز باستخدام تقنية الطابعات ثلاثية الأبعاد كما تم تجربته بنجاح وسيتم اعتماده من قبل هيئة القياس والمعايرة وتجربته بإحدى المستشفيات تمهيدا لتصنيعه مباشرة.

وأضاف الدكتور ياسر شعبان، أن تكلفة الجهاز عند التصنيع لا تتخطى 1000 جنيه حيث تم تبسيط مكوناته لتحقق الغرض منه سواء بالحفاظ على ضغط الهواء داخل رئة المريض وضمان عملية التنفس الصناعي وكمية الهواء المطلوب وصوله للمريض وفقا لحالته الصحية وقرار الطبيب.