اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 أبريل 2020 02:04 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة حلوان تشارك فى تصنيع جهاز تنفس صناعى بقيمة 1000جينه لمواجهة كورونا.. صور

الإثنين، 13 أبريل 2020 01:11 م
جامعة حلوان تشارك فى تصنيع جهاز تنفس صناعى بقيمة 1000جينه لمواجهة كورونا.. صور جامعة حلوان تشارك فى تصنيع جهاز تنفس صناعى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشارك كلية هندسة المطرية، فى جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة والدكتور محمد حسنين عميد كلية الهندسة بالمطرية تحت إشراف الدكتور ياسر شعبان، الأستاذ المساعد بهندسة المطرية فى مبادرة  Covid-19 egypt Response team "مصريين ضد فيروس كورونا" بالتعاون مع إحدى الجمعيات لتصنيع جهاز تنفس صناعي في مبادرة تهدف للتصدي لتهديدات فيروس كورونا المستجد التى تواجه مصر وإيجاد حلول إبداعية جديدة لمواجهة مشكلة نقص الأجهزة والامدادات الطبية.

ويشارك فى هذه المبادرة العديد من المتطوعين من مختلف المجالات والجهات لدعم المبادرة فى النواحى المالية، و الطبية و القانونية.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، تهدف المبادرة إلى تطوير حلول إبداعية جديدة لسد العجز في أدوات الحماية الطبية، تطوير جهاز تنفس صناعي بمكونات محلية قادر على تلبية المتطلبات الطبية بأقل تعقيد ممكن ما من شأنه أن يسهل إنتاجه، والتركيز على استخدام الموارد المتاحة في السوق المحلي وعدم الإعتماد على خامات مستوردة لتحقيق الاستدامة، والتواصل مع القطاع الطبي والعمل على حل المشكلات التى تواجههم، وتكوين شبكة من المعامل والمصنعين لتنفيذ المشروعات المقترحة.

وتقوم فكرة تصنيع جهاز التنفس الصناعي على تصنيع نموذج يتميز بانخفاض التكلفة وسهولة التصنيع بدون تعقيدات كثيرة بحيث يمكن استخدامه في حالات الطوارئ والأوبئة ويقوم بتحقيق الوظيفة المطلوبة.

وتقوم فكرة الجهاز على ضغط الهواء دون الاعتماد على أي مصدر طاقة خلاف الهواء المضغوط من اسطوانات الأكسجين والتي تكون في الغالب مثبته بجانب المرضى أو عن طريق خطوط بالمستشفيات، حيث تم التواصل والاستعانة بتصميمات مفتوحة المصدر من جامعة الينوى لتنفيذها والتأكد من فعاليتها وجاري العمل على إجراء بعض التعديلات لتتناسب مع طرق الإنتاج والموارد المتاحة داخل مصر مع إضافة بعض المكونات.

ويتميز الجهاز بأنه لا يحتاج إلى أى مصدر كهرباء ويعمل بشكل ميكانيكى، ويمكن استخدامه فى سيارات الإسعاف والهليكوبتر والمستشفيات الميدانية، يمكن تخزينه بكميات كبيرة لاستخدامه فى الحالات الطارئة، ويسهل التدريب عليه من قبل العاملين فى المجال الصحى.

 ويقول الدكتور ياسر شعبان أستاذ مساعد الهندسة الصناعية بكلية هندسة المطرية بجامعة حلوان إن الفريق البحثي قام بتصنيع أغلب مكونات الجهاز باستخدام تقنية الطابعات ثلاثية الأبعاد كما تم تجربته بنجاح وسيتم اعتماده من قبل هيئة القياس والمعايرة وتجربته بإحدى المستشفيات تمهيدا لتصنيعه مباشرة.

وأضاف الدكتور ياسر شعبان، أن تكلفة الجهاز عند التصنيع لا تتخطى 1000 جنيه حيث تم تبسيط مكوناته لتحقق الغرض منه سواء بالحفاظ على ضغط الهواء داخل رئة المريض وضمان عملية التنفس الصناعي وكمية الهواء المطلوب وصوله للمريض وفقا لحالته الصحية وقرار الطبيب.

3ebe35aa-10d5-43a8-9a87-1a8bc0c066a5
 
d442505b-a170-48fe-a355-64991470cf8b
 
05d64b4e-8001-4499-80e7-1546c4487e4a
 
377364df-9a4d-49ff-8750-bcc4b94297d1
 
4382a294-7ab0-4db3-8d56-b371e6c5a161
 
b5835b95-03df-445a-a062-b636959bc9ca
 

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

جامعة حلوان

ماجد نجم

التنفس الصناعى

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ماذا حدث فى عالم كرة القدم بعد شهر من التجميد بسبب كورونا.. فيديو

ماذا حدث فى عالم كرة القدم بعد شهر من التجميد بسبب كورونا.. فيديو

وزير التعليم يطلق منصة Edmodo للتواصل بين المعلمين والطلاب

وزير التعليم يطلق منصة Edmodo للتواصل بين المعلمين والطلاب

لماذا لم تجر اختبار كورونا؟.. تعرف على إجابة ممثل الصحة العالمية فى مصر

لماذا لم تجر اختبار كورونا؟.. تعرف على إجابة ممثل الصحة العالمية فى مصر

التعليم تتيح منصة البث المباشر للحصص الافتراضية كبديل للحصص المدرسية

التعليم تتيح منصة البث المباشر للحصص الافتراضية كبديل للحصص المدرسية

استقبال أطباء الفيوم بالورود بعد عودتهم من مستشفى الحجر بالإسماعيلية

استقبال أطباء الفيوم بالورود بعد عودتهم من مستشفى الحجر بالإسماعيلية

أميرة ابنة منال سلامة: فخورة إنى مصرية ومبسوطة بتعاملنا مع أزمة كورونا

أميرة ابنة منال سلامة: فخورة إنى مصرية ومبسوطة بتعاملنا مع أزمة كورونا

ممثل "الصحة العالمية" فى مصر: لن يتم الوصول لعلاج كورونا فى وقت قريب

ممثل "الصحة العالمية" فى مصر: لن يتم الوصول لعلاج كورونا فى وقت قريب

مصادر: الحكومة تدرس سيناريوهين للتعامل مع احتفالات شم النسيم

مصادر: الحكومة تدرس سيناريوهين للتعامل مع احتفالات شم النسيم

الحكومة: 42 جهة إدارية سددت تعويضات لشركات المقاولات بقيمة 14.468 مليار جنيه

الحكومة: 42 جهة إدارية سددت تعويضات لشركات المقاولات بقيمة 14.468 مليار جنيه

ممثل الصحة العالمية: 85 % من إصابات كورونا فى مصر تعافوا دون علاج

ممثل الصحة العالمية: 85 % من إصابات كورونا فى مصر تعافوا دون علاج

إنفو جراف.. أسعار ياميش رمضان بمنافذ "التموين"

إنفو جراف.. أسعار ياميش رمضان بمنافذ "التموين"

الداخلية تغلق 163 مطعما ومحلا و8 مراكز تعليمية مخالفة لقرار الحكومة

الداخلية تغلق 163 مطعما ومحلا و8 مراكز تعليمية مخالفة لقرار الحكومة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة