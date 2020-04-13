اليوم السابع
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تعقيم مستشفى بلبيس وقرية بنى عليم بالشرقية لليوم الثالث

الإثنين، 13 أبريل 2020 01:03 م
تعقيم مستشفى بلبيس وقرية بنى عليم بالشرقية لليوم الثالث تطهير مستشفى بلبيس
الشرقية - إيمان مهنى

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تواصل رئاسة مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، حملات تطهير والتعقيم، لمختلف المنشآت الحيوية والشوارع، إذ عقمت مستشفى بلبيس بكامل المبانى والأركان وكذلك شوارع ومنشآت قرية بنى عليم، ذلك لليوم الثالث على توالى، بعد ظهور حالة اشتباه بفيروس الكورونا.

كما قام وليد سلامة سكرتير عام مجلس مدينة بلبيس بتعقيم وتطهير ديوان عام مجلس مدينه بلبيس، وتابع وائل العايدى رئيس الوحدة المحلية بأولاد سيف تعقيم وتطهير شوارع القرى التابعة للوحدة المحلية، وكذلك وئام شلبي رئيس الوحدة المحلية بكفر أيوب تعقيم وتطهير المباني الحكومية وشوارع قرى الوحدة المحلية.

يشار إلى أن محافظة الشرقية، شددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا علي وكيلي وزارتي ( الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كانت أعلنت محافظة الشرقية، تدعيم الأكمنة الأمنية الثابتة والمتواجدة على مداخل ومخارج المحافظة والأخرى الفاصلة بين محافظه الشرقية والمحافظات الأخرى بفرق طبية وقائية يتكون كل فريق من مراقب صحي ومتطوعين مدربين من جمعية الهلال الأحمر مزودين بالمهمات الوقائية لتوقيع الكشف الطبي علي الوافدين للمحافظة باستخدام أجهزة الكاشف الحراري لرصد أي حالة إرتفاع في درجات الحرارة ولرصد أي حاله مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد علي أن يتم التعامل معها فورا بالتنسيق مع مديرية الصحة ومرفق الإسعاف بالإضافة إلي إجراء أعمال تعقيم وتطهير للسيارات كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار الفيروس لتتحول الأكمنه الأمنية الي نقاط رصد حقيقية تساعد في إحكام الرقابة والسيطرة علي الفيروس والحد من انتشاره.

 
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