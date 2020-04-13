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تعقيم مبنى جهاز مدينة الصالحية الجديدة بالشرقية لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين، 13 أبريل 2020 02:56 م
تعقيم مبنى جهاز مدينة الصالحية الجديدة بالشرقية لمواجهة فيروس كورونا تعقيم جهاز مدينة الصالحية الجديدة
الشرقية -فتحية الديب

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قامت الأجهزة التنفيذية بجهاز مدينة الصالحية الجديدة، ظهر اليوم، برئاسة المهندس "رمضان خيري" رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، بتعقيم مبني الجهاز من الداخل والخارج، وتم تخصيص مكان لمقابلة المواطنين ويتم الحرص علي تعقيمه بإستمرار، وتوعية المترردين علي الجهاز للحصول علي الخدمات، بعدم التكدس والإزدحام حرصا علي صحتهم ولعدم نقل عدوي فيروس كورونا المتسجد.

يذكر أن  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات .

وهى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 8مساء حتى 6 صباحاً، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط ،تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، إغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ،مد تعليق الدراسة فى كافة المدارس والجامعات، وإستمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.


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جهاز مدينة الصالحية الجديدة

مواجهة فيروس كورونا

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