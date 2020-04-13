اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 أبريل 2020 05:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تسجيل ثانى وفاة فى الصومال بفيروس كورونا

الإثنين، 13 أبريل 2020 04:57 م
تسجيل ثانى وفاة فى الصومال بفيروس كورونا محاولات انتاج عقار لكورونا
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة الصومالية، اليوم الإثنين، عن تسجيل ثانى حالة وفاة بفيروس كورونا فى البلاد، وأفاد نائب وزير الصحة محمد سعيد فى تصريح له، أن المتوفى هو مسئول حكومى يشغل منصب نائب بإدارة هيرشبيلى الفيدرالية.
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، بهذه الحالة يرتفع عدد وفيات الفيروس فى الصومال إلى حالتين من أصل 21 إصابة فى عموم البلاد، بينما تماثلت حالة واحدة للشفاء.
 
 
وكانت وزيرة الصحة الصومالية، قد أعلنت فى وقت سابق من يوم الأربعاء الماضى، إن البلاد سجلت أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا دون ذكر تفاصيل عن المريض.
 
وأكدت وزيرة الصحة فوزية أبيكار نور فى تغريدة، أن شخصا توفى بسبب كورونا. وأضافت أنه تم الكشف عن أربع حالات إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع إجمالى عدد المصابين فى البلاد إلى 12.
 
ومن جانبه، حذر برنامج الغذاء العالمى، من أن تفشى فيروس كورونا فى الصومال يمكن أن يؤدى إلى تفاقم وضع الأمن الغذائى "الهش " فى البلاد ، إضافة الى تراجع الجهود لبناء قدرة العائلات التى تعتمد على البرنامج لدعم صمود سبل عيشها .
 
وصرحت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمى فى جنيف إليزابيث بيرس، فى مؤتمر صحفى، بأن المنظمة الدولية وضعت خططا تحدد أولويات الاحتياجات العاجلة بين الفئات الأكثر ضعفا ، لضمان استجابة سريعة وفعالة فى حالة أسوأ السيناريوهات .
 

الصومال

الصحه الصوماليه

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصومال يسجل أول وفاة لمصاب بفيروس كورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 06:34 م

الجيش الأمريكى يعلن عن مقتل أحد كبار قياديى حركة الشباب المتطرفة فى الصومال

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 05:42 م

الغذاء العالمى يحذر من تفاقم وضع الأمن الغذائى بالصومال مع تفشى كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 03:38 م

الصومال ترسل بعثة تضم 14 طبيبا إلى إيطاليا لمساعدتها فى مكافحة كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 09:50 ص

كورونا يواصل ضرب الكرة الإفريقية.. وفاة محمد فرح نجم الصومال السابق بعد معاناة مع الفيروس.. تأكد إصابة رئيس نادي موتيما بيمبي الكونغولى.. ومالك صن داونز يتبرع بـ60 مليون دولار لمنع انتشار الوباء في جنوب إفريقيا

الأحد، 29 مارس 2020 05:00 ص

وفاة لاعب منتخب الصومال السابق فى إنجلترا بسبب كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 09:12 م

الصومال تعلن رصد أول إصابة بفيروس كورونا فى البلاد

الإثنين، 16 مارس 2020 03:21 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 13-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 13-4-2020

وزير التعليم يوضح خطوات الدخول على منصة ادمودو للتواصل بين المعلمين والطلاب

وزير التعليم يوضح خطوات الدخول على منصة ادمودو للتواصل بين المعلمين والطلاب

ماذا قال عمرو الجناينى عن الدورى وكهربا وشيكا؟.. إنفو جراف

ماذا قال عمرو الجناينى عن الدورى وكهربا وشيكا؟.. إنفو جراف

ماذا حدث فى عالم كرة القدم بعد شهر من التجميد بسبب كورونا.. فيديو

ماذا حدث فى عالم كرة القدم بعد شهر من التجميد بسبب كورونا.. فيديو

وزير التعليم يطلق منصة Edmodo للتواصل بين المعلمين والطلاب

وزير التعليم يطلق منصة Edmodo للتواصل بين المعلمين والطلاب

لماذا لم تجر اختبار كورونا؟.. تعرف على إجابة ممثل الصحة العالمية فى مصر

لماذا لم تجر اختبار كورونا؟.. تعرف على إجابة ممثل الصحة العالمية فى مصر

التعليم تتيح منصة البث المباشر للحصص الافتراضية كبديل للحصص المدرسية

التعليم تتيح منصة البث المباشر للحصص الافتراضية كبديل للحصص المدرسية

استقبال أطباء الفيوم بالورود بعد عودتهم من مستشفى الحجر بالإسماعيلية

استقبال أطباء الفيوم بالورود بعد عودتهم من مستشفى الحجر بالإسماعيلية

ارمي حمولك عليا.. ممرضة تغني للطاقم الطبى بمستشفى أبو خليفة.. فيديو

ارمي حمولك عليا.. ممرضة تغني للطاقم الطبى بمستشفى أبو خليفة.. فيديو

أميرة ابنة منال سلامة: فخورة إنى مصرية ومبسوطة بتعاملنا مع أزمة كورونا

أميرة ابنة منال سلامة: فخورة إنى مصرية ومبسوطة بتعاملنا مع أزمة كورونا

ممثل "الصحة العالمية" فى مصر: لن يتم الوصول لعلاج كورونا فى وقت قريب

ممثل "الصحة العالمية" فى مصر: لن يتم الوصول لعلاج كورونا فى وقت قريب

مصادر: الحكومة تدرس سيناريوهين للتعامل مع احتفالات شم النسيم

مصادر: الحكومة تدرس سيناريوهين للتعامل مع احتفالات شم النسيم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة