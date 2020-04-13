وقال المتحدث باسم البحرية الصينية "قاو شيو تشنج" –في تصريح اليوم- إن التدريبات تجري وفقا للخطة السنوية للبحرية، وتتفق مع القانون الدولي واللوائح الدولية .
وأضاف تشنج أن البحرية الصينية ستواصل تنظيم أنشطة تدريبية مماثلة كما هو مخطط لها، مع تعزيز وتحسين القدرة القتالية للتشكيل على متن حاملة الطائرات الصينية .