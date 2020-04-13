اليوم السابع
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الإثنين، 13 أبريل 2020 03:25 م
خالد صلاح
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بريطانيا: إجراء 18 ألف فحص لكورونا خلال 24 ساعة

الإثنين، 13 أبريل 2020 02:48 م
بريطانيا: إجراء 18 ألف فحص لكورونا خلال 24 ساعة تفشى كورونا فى بريطانيا
رويترز

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قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن إجمالى عدد فحوص فيروس كورونا المستجد التى أجريت خلال 24 ساعة وصل إلى 18 ألفا وإن البلاد تحرز تقدما جيدا صوب هدفها إجراء 100 ألف فحص في اليوم.

وأضاف المتحدث إلى أن الأرقام تشير لأربع وعشرين ساعة حتى 0800 بتوقيت جرينتش أمس الأحد ولا تشمل أيرلندا الشمالية.

وأضاف المتحدث "قدرات أكبر (على الفحص) تتوفر باستمرار وأعتقد أننا نحرز تقدما جيدا".

وتعرضت الحكومة البريطانية لضغوط متنامية بشأن المعدل المنخفض للفحوص التي تجرى لفيروس كورونا المستجد يوميا مقارنة بدول أخرى خاصة ألمانيا.  


بريطانيا

كورونا

فحص كورونا

جونسون

وزراء بريطانيا

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