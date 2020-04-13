اندبندنت: مطالب باستثناء أطباء أجانب من تأشيرات دخول بريطانيا لمكافحة كورونا

كتبت: نهال طارق

دعت الجمعية الطبية البريطانية حكومة المملكة المتحدة بإجراء تعديلات على قواعد الهجرة واشتراطات دخول للعاملين بالمجال الصحي غير البريطانيين، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة الإندبندنت في تقرير لها الاثنين.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن الجمعية الطبية البريطانية (‏BMA‏) وجهت نداء إلى وزير الداخلية، بريتي باتل ليمنح تصريح غير محدد بوقت ‏معين للبقاء لجميع الأطباء الدوليين ليخفف من القيود المفروضة على قدرتهم على البقاء في بريطانيا.‏

جاء ذلك في الوقت الذي أشاد فيه وزير الصحة مات هانكوك بموظفي ‏NHS‏ من دول أخرى، معترفاً بأن "عددًا غير متناسب" من العمال ‏المولودين في الخارج قد ماتوا منذ بداية تفشي المرض.‏

وقال خلال مؤتمر صحفي في داونينج ستريت يوم الأحد: "أعتقد أنه من الإنصاف أن أقول إن إعجابي بالعاملين في ‏NHS‏ ، سواء كانوا ‏قادمين من الخارج أو ولدوا هنا ، لا يهم ، إن إعجابي لا مثيل له".‏

وفي رسالة إلى وزير الداخلية ترددت دعوات بمنح تصريح غير محدد بوقت للبقاء لعائلات جميع العاملين الطبيين في الخارج الذين يموتون ‏في هذا الوباء ، كما قال إن العديد من الأطباء الدوليين وموظفي الرعاية الصحية قد عليهم دفع تكلفة إضافية لرعايتهم الصحية بسبب ‏وضعهم كمهاجرين.‏

كما طلب من الحكومة منح إعفاء خاص لطلاب الطب والعاملين في مجال الرعاية الصحية للسماح لهم بتغيير أصحاب العمل والعمل في ‏مناطق مختلفة دون الحاجة إلى تأشيرة أخرى.‏

وفي نفس السياق، أعلن هانكوك يوم السبت أن 19 عاملاً في ‏NHS‏ توفوا بسبب الإصابة بعدوى كورونا وقال إنه وجد أن النسبة العالية من ‏الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عرقية فقدوا حياتهم في العمل على الخط الأمامي.‏

وشكر بوريس جونسون شخصيًا العديد من العاملين الصحيين من الخارج بالاسم لأنه اعترف بأن "الأمور كان يمكن أن تسير في أي من ‏الاتجاهين" أثناء وجوده في العناية المركزة وكان من بينهم ممرضتان وقفتا بجانب سريره لمدة 48 ساعة - جيني من إنفيركارجيل في ‏نيوزيلندا ولويس من بورتو في البرتغال.‏

أظهرت أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية الصادرة في ديسمبر أن حوالي نصف الزيادة في القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية ‏والاجتماعية خلال العقد الماضي كانت من عمال مهاجرين

ووفقا للتقرير أبلغ حوالي 153000 موظف عن جنسيتهم بأنهم غير بريطانيين ، حيث أفاد 21000 شخص عن جنسيتهم كهنود وأكثر من ‏‏18000 قالوا إنهم فلبينيون ، وقد تم بالفعل الإعلان عن بعض التغييرات في قواعد الهجرة.‏

تم تقديم تأشيرة تسمح للأطباء والممرضين وغيرهم من المهنيين الصحيين من الخارج للعمل في ‏NHS‏ الشهر الماضي بعد الإعلان أيضًا عن ‏نظام جديد للهجرة قائم على النقاط ، مع منح نقاط لمهارات ومهن محددة.‏

وقال وزير الصحة إن التأشيرة الجديدة للعاملين الطبيين في الخارج تم تقديمها "على وجه التحديد بمثابة انعكاس" للاحترام الموضح لأولئك ‏الذين جاءوا للعمل في الخدمة الصحية.