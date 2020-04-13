المقالون العرب: مشروعاتنا فى أقليم القناة وسيناء تنفذ دون توقف .. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال المهندس مبارك منصور مبارك، رئيس قطاع القناة وسيناء بشركة المقاولون العرب، خلال تفقده لمشروع متحف قناة السويس العالمي بالإسماعيلية، إن جميع المشروعات التى تنفذها الشركة في محافظات القناة وسيناء تسير بمعدلات قوية رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم وذلك مواكبًا على التطبيق الصارم لجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من covid 19 والتى تطبقها الحكومة المصرية.

وأضاف "مبارك" أن معدلات تنفيذ مشروع المتحف تصل إلى 80٪، مشيرُا إلى أن المشروع عبارة عن أعمال إنشائية وترميم أول مبنى إدارى لقناة السويس وإعادتة لسالف عهدة آبان الافتتاح التاريحى لقناة السويس عام 1869، وتأهلية ليكون متحف عالمى يحكى تاريخ قناة السويس منذ نشئتها حتى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لقناة السويس الجديدة، كما يشمل المشروع أيضًا إدارج استراحة فرديناند ديلسبيس داخل المتحف كما يتضمن أيضًا عمل جدارية تذكارية تحكى تاريخ قناة السويس.

وتابع، رئيس قطاع القناة وسيناء بشركة المقاولون العرب، متحف قناة السويس يشغل مساحة عشرة آلاف متر مسطح تمشل مساحة المبانى المشغولة منها 5500 متر مسطح وبدروم بمساحة 1200 متر مسطح كما يشمل المشروع شبكة أنفاق داخلية ممتدة خارج نطاق المتحف، مشيرًا إلى أن العمل بدء بترميم الأعمال الخشبية بالكشف عن اللون الأصلى الأخشاب ودهانات الحوائط الذى أنشىء بها المبنى وإعادتها لأصلها وإزلة قواطيع الأخشاب المستحدثة.

وقال المهندس أشرف غنيم، رئيس القطاع مدير فرع سيناء المنفذ للمشروعات، إن مبنى متحف قناة السويس، يضم 99 قاعة و114 باب و175 نافذه و303 عمود خشبى وذلك بقيمة مبدئية للمشروع 200 مليون جنية، مشيرًا إلى أن فرع المقاولون العرب ينفذ العديد من المشروعات للهيئة ضمن خطة الدولة في تطوير المجرى الملاحي من خلال التنمية الاقتصادية لمحور قناة السويس وهي عبارة عن إنشاء ٢٤ محور معديات وكباري ومراسي وأعمال أرصفة وموانئ ومساحات انتظار وذلك بتكلفة إجمالية تصل ٥٠٠ مليون جنية، مؤكدًا أن فرع سيناء له خبرة واسعة فى تنفيذ العديد من مشروعات الكبارى العائمة والمعديات على طول القناة من بورسعيد والإسماعيلية حتى السويس حيث نفذ كوبرى النصر ببورسعيد وكوبرى الشهيد أحمد منسى بمدينة الإسماعيلية وكوبرى الشهيد آبانوب جرجس بالقنطرة وكوبرى الشهيد رائد أحمد عمر شبراوي بالسويس وكوبرى اللواء طه ذكي بسرابيوم.



