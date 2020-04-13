اليوم السابع
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اكتب آسف 500 مرة.. الشرطة الهندية تعاقب سياح خالفوا الحظر بطريقة غريبة

الإثنين، 13 أبريل 2020 11:51 ص
اكتب آسف 500 مرة.. الشرطة الهندية تعاقب سياح خالفوا الحظر بطريقة غريبة الاغلاق فى الهند بسبب كورونا
كتب محمد شعلان

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ابتكرت الشرطة الهندية طريقة جديدة وغريبة لمعاقبة عشرة سياح أجانب انتهكوا تدابير الإغلاق في مدينة شمال البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث طلبت الشرطة من السياح العشرة الذين خالفوا إجراءات حظر التجول كتابة عبارة "أنا آسف" 500 مرة للاعتذار عن مخالفتهم للقانون في الهند وتعريض حياتهم وحياة مواطنين آخرين لخطر الإصابة بعدوي فيروس كورونا.

معاقبة مخالفى حظر التجول فى الهند
معاقبة مخالفى حظر التجول فى الهند

وروت شبكة فوكس نيوز الأمريكية تفاصيل الواقعة، وهي قيام السلطات الأمنية بإيقاف المخالفين أثناء تنزههم فى شوارع ريشيكيش، وهى مدينة عند سفح جبال هيمالايا، اختارتها فرقة "بيتلز" لتمضية فترة استراحة روحانية فى أحد الأديرة البوذية عام 1968.

الاغلاق فى الهند بسبب كورونا
الاغلاق فى الهند بسبب كورونا

وبعد إلقاء القبض عليهم أجبرتهم الشرطة على كتابة "لم ألتزم تدابير الإغلاق، أنا آسف"، كما قال مسئول الشرطة المحلية فينود شارما، حيث إنه منذ إصدار مرسوم الإغلاق التام في البلاد في نهاية مارس الماضي، لا يحق للسكان مغادرة منازلهم إلا للخروج لشراء الضروريات مثل المؤن أو الأدوية.

مخالفى قرارات الحظر فى الهند
مخالفى قرارات الحظر فى الهند

جدير بالذكر أن الشرطة الهندية تنتهج طرق غريبة لمعاقبة المخالفين لإجراءات الاغلاق بسبب فيروس كورونا، وفي بعض الولايات، هاجمت الشرطة المخالفين الذين غادروا منزلهم بالعصي، في حين اختارت ولايات أخرى معاقبة المخالفين بإرغامهم على ممارسة بعض التمرينات الرياضية الشاقة.

وعلى جانب آخر، قال مصدران حكوميان إن الهند تعتزم استئناف بعض عمليات التصنيع لتعويض الأضرار الاقتصادية التي نجمت عن اجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا حتى في الوقت الذي تدرس فيه تمديد هذا العزل.

وقال أحد المصدرين إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي أصدر أوامر لبعض الوزراء بوضع خطط لفتح بعض الصناعات المهمة بعد تضرر سبل عيش الفقراء، وأضاف المصدر أن الحكومة تفكر في السماح باستئناف بعض العمليات الانتاجية تحت إرشادات يجري وضعها.


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الهند

فيروس كورونا

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معاقبة سياح

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