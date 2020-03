"ارقد على الأرض".. الشرطة الهندية تعقم عمال مهاجرين بطريقة غير آدمية.. فيديو

أظهرت لقطات فيديو مشاهد غير آدمية ارتكبها عناصر من الشرطة الهندية ضد عمال مهاجرين لحظة دخولهم إلى مدينة باريلي الهندية، وقامت السلطات بإخضاع العمال لتطهير عام مهين، حيث قامت السلطات بغمر مجموعات كاملة من العمال بالمطهرات ورشهم بخراطيم تحمل مواد التعقيم وهم يجلسون على الأرض كأنهم اشبه بالحيوانات.

Who r u trying to kill, Corona or humans? Migrant labourers and their families were forced to take bath in chemical solution upon their entry in Bareilly. @Uppolice@bareillytraffic @Benarasiyaa @shaileshNBT pic.twitter.com/JVGSvGqONm