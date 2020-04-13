أظهر استطلاع للرأى أجراه معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأى، ونشرت نتائجه اليوم الاثنين، اعتراض غالبية الألمان تخفيف القيود المفروضة على الاختلاط الاجتماعى لمكافحة جائحة كورونا، ووفق هذا الاستبيان فإن 44 % من الألمان يدعون إلى تمديد القيود لما بعد 19 أبريل الجاري، كما يطالب 12 % آخرون بتشديدها، وفي المقابل، دعا 32% ممن شملهم الاستطلاع إلى تخفيف القيود، كما طالب 8 بالمائة آخرين بإلغائها، ولم تحدد نسبة 5% موقفها من الأمر.
وأعلنت ألمانيا اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 123 ألفا و16 حالة فيما بلغت الوفيات 2799 حالة.
وكان وزير الصحة الألماني ينس شبان، قال -في وقت سابق- إن" هناك إمكانية لاتخاذ خطوات على حذر للتخفيف من القيود على الحياة العامة وإجراءات الحظر وذلك بعد عيد الفصح".
وأضاف شبان - أنه" إذا استمر التراجع الحالي في أعداد الإصابات فمن الممكن أن نتحدث مع رؤساء حكومات الولايات حول رجوع تدريجي إلى الحياة العادية بعد عيد الفصح".
جدير بالذكر أن القيود المفروضة على الحياة العامة في ألمانيا مستمرة حتى التاسع عشر من الشهر الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا.
يشار إلى أن ساسة بارزون في ألمانيا، بدأوا مناقشة احتمال تخفيف القيود المفروضة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا قبيل اجتماع مع المستشارة أنجيلا ميركل يوم الأربعاء.
ومن المتوقع أن تحصل ميركل ورؤساء وزراء 16 ولاية ألمانية على توصيات من الأكاديمية الوطنية الألمانية للعلوم، تقول المستشارة إنها سيكون لها ثقل كبير في بحث إمكانية تخفيف القيود على الحركة والتباعد الاجتماعي المفروضة منذ منتصف مارس تقريبا.
لكن اقتصاد ألمانيا المعتمد على التصدير تضرر ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 9.8 بالمئة في الربع الثاني من العام وهو أكبر معدل منذ بدء تسجيل هذه المعدلات في 1970 وأكثر من مثلي الانكماش الذي شهدته البلاد وقت الأزمة المالية العالمية في 2009.
وستناقش ميركل توصيات أكاديمية العلوم مع مجلس وزرائها غدا الثلاثاء. وستعقد مؤتمرا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع حكام الولايات يوم الأربعاء لمناقشة المسار المحتمل للخروج من إجراءات العزل العام وكيفية إدارة الركود المتوقع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة