اليوم السابع
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خالد صلاح
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ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 11145 والوفيات إلى 105

الإثنين، 13 أبريل 2020 12:03 ص
ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 11145 والوفيات إلى 105 اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19" فى الساعات الأخيرة إلى 11145، من بينها 183 فى حالة حرجة، وبلوغ عدد الوفيات إلى 105 حالات.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن نائب المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلى إيتامار جروتو قوله تعليقا على ذلك، أن الوضع مستقر نسبيًا.

من ناحية أخرى، نوهت "جيروزاليم بوست" أن مسؤولى، وزارة المالية الاسرائيلية يضغطون بشدة للبدء فى تخفيض القيود وفتح الاقتصاد، حيث ارتفع معدل البطالة فى إسرائيل إلى 25.8% مساء أمس الأحد، مع أكثر من 1,075,000 طالب تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة.

 

 


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