اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص أثناء مشاركتهم فى إخماد حريق بجرجا جنوب سوهاج

الإثنين، 13 أبريل 2020 01:09 ص
إصابة 3 أشخاص أثناء مشاركتهم فى إخماد حريق بجرجا جنوب سوهاج حريق - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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استقبل مستشفى جرجا العام ربة منزل وسباك وحداد مصابين بإصابات متفرقة بالجسم على مشاركتهم في إخماد حريق بناحية قرية البربا دائرة مركز جرجا جنوب المحافظة بسبب تطاير شرر من فرن بلدى وتمت السيطرة على الحريق عقب الدفع بــ3 سيارات إطفاء.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جمال إبراهيم نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بنشوب حريق بحوش وأمتد لحوش آخر ووجود 3 مصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان والرائد عزت سليمان رئيس وحدة مباحث المركز بنشوب حريق بحوش بناحية البربا دائرة المركز.

أنتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية تبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو محمود ع م - 64 سنة عامل وأمتد لحوش مجاور ملك المدعو علي ا ع م 22 سنة طالب ويقيمان بذات الناحية وتم الدفع بعدد "3" سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

نتج عن الحريق إصابة نجلاء ف م 35 سنة ربة منزل "اشتباه كسر بالذراع الأيسر" وأحمد م ا ا 25 سنة حداد " إختناق " ومحمود م ع 20 سنة سباك " جرح قطعي بفروة الرأس " ويقيمون بذات الناحية أثناء مشاركتهم

فـي إخماد الحريق  وتم نقلهم لمستشفي جرجا العام وتقديم العلاج اللازم وصرح للثاني والثالث بالخروج  وتحويل الأولي لمستشفي سوهاج الجامعي وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم ورجحوا أن يكون سبب الحريق تطاير الشرر من فرن بلدي وأضافوا بإحتراق بعض كمية من البوص وأفلاق النخيل ونفوا الشبهة الجنائية.

تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم إنتداب المعمل الجنائى لعمل المعاينة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

 


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