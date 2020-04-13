اليوم السابع
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إزالة التعديات على مساحة 4901 متر من أملاك الدولة والأراضى الزراعية

الإثنين، 13 أبريل 2020 10:46 ص
إزالة التعديات على مساحة 4901 متر من أملاك الدولة والأراضى الزراعية إزالة التعديات
سوهاج محمود مقبول

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نفذت مديرية أمن سوهاج، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، بشأن الحد من ظاهرة التعديات على أراضى الدولة، وخطة العمل بالمديرية، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مدير الأمن، بالإزالة الفورية لتلك التعديات، والتى تشمل الأراضي التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة أراضى رفض واضعى اليد عليها تقنين أوضاعهم طبقا للقانون ومن خلال الخطة الموضوعة بالتنسيق مع محافظة سوهاج والوحدات المحلية المختلفة.

وجاءت الحملة طبقا لكتاب اللواء مساعد أول الوزير لقطاع الأمن رقم 6641 إزالة التعديات على الأراضي التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة – الحالات التى لن تتقدم أصلاً بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه – من تقدم بطلبات تقنين فقط ولم يستكمل أى إجراءات و الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم يتم سدادها و من سدد رسوم فحص ولم يسدد رسوم معاينه و الحالات التى أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابل للتقنين بسبب وجود مخالفات سابقة.

وأسفرت جهود الحملة والتى ترأسها اللواءات نائبي المدير لقطاعى الشمال والجنوب ومساعدى المدير ومأموري وضباط المراكز والأقسام، مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عن أسفرت عن تنفيذ " 36 " قرار إداري  ," 24 " تعد علي الأراضي الزراعية ، " 9 " تعد علي أملاك الدولة ,"3" تعد علي منافع النيل بإجمالي "17 " قيراط ، "17 " سهم، "1926 " متر  بإجمالي 4901 متر بكافة الحالات وجار استكمال تنفيذ القرارات تباعاً تنسيقاً وأجهزة المحافظة.

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