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12 طبيبا من جامعة سوهاج يتوجهون لمستشفى العزل بإسنا لعلاج مصابى كورونا

الأحد، 12 أبريل 2020 12:45 م
12 طبيبا من جامعة سوهاج يتوجهون لمستشفى العزل بإسنا لعلاج مصابى كورونا مستشفى سوهاج - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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توجه اليوم 12 طبيبا وطبيبة فى تخصصات تخدير العناية المركزة، الأمراض الصدرية، الأمراض الباطنة، الأمراض المتوطنة، الباثولوجيا الإكلينيكية، الأشعة لمستشفى العزل باسنا لأداء مهمتهم الوطنية فى المشاركة لعلاج المصابين بكورونا، وذلك فى الفترة من الاحد ١٢ حتى ٢٦ ابريل الحالى صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج.

وقد حرص رئيس الجامعة على تواجده مع الفريق قبل مغادرتهم المستشفى الجامعي، حيث أشاد بحرصهم على التواجد فى ظل تلك الظروف وبإحساسهم بالمسئولية الوطنية، مطالبا بضرورة التزامهم بكل تعليمات مكافحة العدوى للحفاظ عليهم من الإصابة، مؤكدا على انه تواصل بنفسه مع مدير مستشفى العزل بإسنا والمسؤولين بوزارة الصحة وتأكد من توافر جميع وسائل الحماية الشخصية للأطباء و التى من شأنها ان تمنع العدوي، وتحقق الامان خلال اداء عملهم .

وأوضح رئيس الجامعة أن الفريق سيخدم فى مستشفى العزل 14 يوم، ثم يعود إلى سوهاج للخضوع للعزل لمدة 14 يوم اخرى فى احد الأماكن الفندقية بالجامعة وسيكون مجهزا تجهيزا كاملا للاقامة به فور عودتهم بسلامة الله، مؤكدا ان هناك من سيتواصل بشكل يومى مع اسر هؤلاء الاطباء لمعرفة متطلباتهم و توفير كل احتياجاتهم حضر اللقاء الدكتور حسان النعمانى عميد كلية الطب، ورئيس مجلس ادارة المستشفى، والدكتور حمدى سعد مدير المستشفى الجامعي.

 


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