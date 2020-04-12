وصول شحنة مستلزمات طبية لإسرائيل لمواجهة تفشى كورونا

وكالات

وصلت إسرائيل، مساء اليوم الأحد، سادس شحنة مستلزمات ومعدات طبية مستوردة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووفقا لموقع "سبوتنيك"، أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الأحد، بأنه وصلت إلى مطار بن جوريون بمدينة تل أبيب، شحنة مستلزمات ومعدات طبية، وهي الشحنة السادسة على التوالي التي تجلبها إسرائيل من الخارج، بعد تفشى فيروس كورونا فى البلاد.

وأوردت القناة أن الشحنة الصحية أو الطبية تم استيرادها بالتنسيق بين وزارتى الدفاع والخارجية، وهي شحنة معدات مخصصة للفحص أو للكشف عن المصابين بفيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 10878، بعد تسجيل 135 إصابة جديدة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 1388.

وأفادت البيانات الرسمية لوزارة الصحة الإسرائيلية، التي نقلتها هيئة البث الإسرائيلية، بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 103 حالات، وبأن عدد الإصابات المسجلة ارتفع إلى 10 آلاف و878 حالة، موضحة أن 147 من المصابين في حالة خطيرة، وقد تعافى 1388 من المصابين.

سبق أن أمر رئيس وزراء تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس السبت، بوقف جميع الرحلات إلى إسرائيل، نتيجة لعدم خضوع القادمين إلى البلاد للحجر الصحي.

وفرضت إسرائيل، يوم الثلاثاء الماضي، إغلاقا تاما، في عموم البلاد، لمنع احتفال اليهود بعيد الفصح، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، وأصدرت أمرا يلزم المواطنين بوضع الكمامات أو الأقنع الواقية لدى خروجهم من المنازل دون استثناء.