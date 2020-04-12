وزير الداخلية التركي يعلن على تويتر استقالته من منصبه

كتب كامل كامل ووكالات

أعلن وزير الداخلية التركي على تويتر استقالته من منصبه.

وبحسب قناة سكاي نيوز، جاءت استقالة وزير الداخلية التركي من منصبه على خلفية انتقادات حول إدارته لأزمة كورونا

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة قال اليوم الأحد إن عدد حالات الإصابة المؤكدة المتعلقة بالكورونا في البلاد التي يبلغ عددها 4789 خلال الساعات الأربع الماضية ، مع وفاة 97 بسيط ، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1198 البسيط.

ويقدم الوزير أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 3446 في حين تم فحص 35720 البسيط خلال الساعات الأربع الماضية.

وسجلت تركيا 56.956 حالة إصابة مؤكدة بأنها كورونا حتى الآن