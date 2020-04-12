وزير الإعلام عن مساعدات مصر للخارج: "طالما عندنا مش هنبخل على حد"

كتب عامر مصطفى

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الدولة لا تستطيع تحمل توابع الحظر الشامل لأنه يضر بالاقتصاد القومي الوطني، موضحاً أنه من المتوقع أن تتغير حسابات الدول في الفترة المقبلة وكذلك اقتصاديات الدول، كما أن مصر تضع خطة للتغيرات التي ستصيب المجتمع.



وأضاف هيكل، خلال حواره مع الإعلامية لبني عسل، ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر فضائية الحياة، أنه صدرت تعليمات من الرئيس السيسي التعامل الصارم من مخلفات البناء، مشيراً إلى أن هناك جهات تشكك في الإجراءات التي تتخذها الدولة، ولذلك تقوم الحكومة بتغيير طرق الاتصال لديها.



وعن مساعدات مصر للدول الخارجية في ظل أزمة كورونا، قال وزير الدولة للإعلام: "ما دام عندنا ونقدر مش هنبخل على حد، وعلاقتنا جيدة بكل الدول، كما أن علاقتنا بالصين جيدة للغاية"، موضحاً أن البعض يبيع الكمامات المستعملة بعد تعقيمها مرة أخري ببعض المناطق.



وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة حتى اليوم.



وأوضح بيان للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.