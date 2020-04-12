اليوم السابع
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محافظ بنى سويف لعمال المصانع: "إستمرار الإنتاج مهم وصحتكم عند دولتكم أهم"

الأحد، 12 أبريل 2020 05:12 م
محافظ بنى سويف لعمال المصانع: "إستمرار الإنتاج مهم وصحتكم عند دولتكم أهم" زيارة محافظ بنى سويف للمصانع
بني سويف أيمن لطفي

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قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لعمال مصانع بمنطقة بياض العرب الصناعية :لازم تحافظوا على مسافات التباعد بينكم وتلتزموا بالإجراءات الوقائية علشان الانتاج يفضل مستمر وأنتم تبقوا في صحة وسلامة، لأن الرئيس السيسي وجه بأن إستمرار الانتاج مهم، وصحتكم وسلامتكم أهم ".

جاء ذلك خلال زيارته لعدد من المصانع بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل، للإطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة ومجابهة احتمالية العدوى بين العاملين بتلك المصانع بما يتوافق مع الخطة الشاملة للدولة في مجابهة فيروس كورونا،بداية من بوابات المصانع مرورا بأقسامها الداخلية وخطوط الانتاج  والعاملين، والطاقم الإداري للمصنع، وذلك بالتوازي مع استمرار الإنتاج بالشكل المطلوب.

وشملت الجولة عددا من المصانع منها مصنع أنجل ييست الصيني لإنتاج الخميرة وحرص محافظ بني سويف ومرافقوه على الخضوع للإجراءات الوقائية المتبعة ومنها قياس درجة الحرارة والتعقيم وارتداء الكمامات والقفازات وفق ضوابط ومعايير واشتراطات السلامة والصحة العامة خلال هذه المرحلة، وتفقد محافظ بني سويف خطوط الإنتاج والمراحل التي يمر بها المنتج، ومنظومة العمل التي تعتمد على أحدث الأجهزة في هذا المجال، إذ ينتج المصنع الخميرة الجافة والنشطة، ومستخلصات الخميرة "مكسبات طعم" الأسمدة الحيوية، والأعلاف، و تبلغ استثمارات الشركة  152 مليون دولار، والطاقة الإنتاجية 24 ألف طن سنويا من الخميرة الجافة ومستخلص الخميرة (مكسبات طعم)، وتبلغ نسبة التصدير 95% من المنتج لـ 160 دولة ومنطقة. كما اطمأن محافظ بني سويف على التزام العاملين بالإجراءات الوقائية، وتوافر الكمامات ومستلزمات التعقيم والتطهير لهم بشكل دائم بالمصنع  الذي يعمل به 580 ما بين مهندسين ومسؤولي خطوط إنتاج وعمال وفنيين، بينهم  90%  من أبناء بني سويف.

وانتقل محافظ بني سويف إلي مصنع بمنطقة بياض العرب الصناعية ،حيث حرص على ملء استمارة سياسة الزائرين، قبل دخوله لتفقد خطوط الانتاج ،مشددا على أهمية أن يلتزم الجميع بلا استثنائات بهذه الإجراءات والسياسيات التي تهدف في المقام الأول الحفاظ على الصحة العامة ومنتج تنطبق عليه كافة الاشتراطات والمعايير التي يتطلبها السوق العالمي ،حيث تتضمن الاستمارة عدد من العناصر منها تعليمات وإرشادات صحية ووقائية يجب الالتزام بها ولا يسمح بمخالفتها، وكذلك بعض الإستفسارات الصحية عن الزائرين وغيرها، وتفقد المحافظ خطوط الانتاح بالمصنع الذي يصدر منتجه ( بصل مجفف) إلى أوربا ،ودور شرق أسيا، وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، ويعمل به 400 عامل وإداري ( عمالة مصرية )،ويعملون على 3 ورديات ،حيث اطمأن المحافظ على توفير كافة مستلزمات الوقاية للعاملين ،مطالبا العاملين بأهمية اتباع الإجراءات الوقائية، ومستفسرا منهم عن أحوالهم في شتى الماحي.

 

 

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