اليوم السابع
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محافظ المنيا يوجه مركز مغاغة بحصر المستحقين بمنشية نيازى لمنحة العمالة

الأحد، 12 أبريل 2020 05:09 م
محافظ المنيا يوجه مركز مغاغة بحصر المستحقين بمنشية نيازى لمنحة العمالة اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا
المنيا – حسن عبد الغفار

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كلف اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا اللواء إيهاب ذهني رئيس مركز مغاغة بحصر الأسماء المستحقة لصرف المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة، بقرية منشية نيازي التابعة للوحدة المحلية لقرية برطباط ، تمهيدا لتيسير إجراءات صرفها وتسليمها للأهالي في منازلهم، بسبب وضع عدد من المنازل بالقرية تحت الحجر الصحي المنزلي .
 
واكد المحافظ على ضرورة التنسيق مع مديرية الصحة لإعداد ذلك الحصر، وذلك عقب تنفيذ اجراءات الحجر الصحي المنزلي لعدد من المنازل بمنطقة منشية نياري التابعة لقرية برطباط بمركز مغاغه، ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد. كما وجه المحافظ بالتنسيق مع البنك الزراعي فرع الوحدة المحلية لقرية برطباط لصرف المنحة للمواطنين المستحقين.
 
من جانبها تواصل مديرية الصحة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحجر الصحي المنزلي بقرية منشية نياري التابعة لقرية برطباط بمركز مغاغه، حيث تواصل العيادة المتنقلة اعمالها بالقرية، وتم عمل تثقيف صحي بواسطة الرائدة الريفية والمراقب الصحي، كما تم التنسيق مع ادارة المتوطنة لتنفيذ اعمال التطهير لمنازل الحالات المؤكدة ومخالطينهم ، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز مغاغه.
 
كما يواصل الفريق الوقائي بالإدارة الصحية المتابعة اليومية للمخالطين والتأكد من اجراءات العزل المنزلي وتطبيق اجراءات مكافحة العدوي تحسبا لظهور اعراض الاصابة عليهم ن كما دفعت هيئة الإسعاف بسيارة مجهزه للتمركز بالوحدة الصحية لبرطباط لخدمة أهالي منشية نيازي ولتقليل زمن الاستجابة للحالات الطارئة داخل القرية .
 
وناشد محافظ المنيا ، جميع المواطنين بالقرية بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالإجراءات المقدمة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتي الانتهاء من فترة الحجر الصحي بالقرية، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
 
 
 

 


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اخبار المنيا

فيىوس كورونا

عمالة غير منتظمة

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