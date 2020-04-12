محافظ الشرقية يقود حملة لإزالة التعديات على أملاك الصرف

الشرقية - إيمان مهنى

قاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، يرافقه اللواء السعيد عبدالمعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ، واللواء إبراهيم عبد الغفار حكمدار مديرية أمن الشرقية ، واللواء أشرف الدمرداش مساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة ، حملة مكبرة لإزالة مبنى مقام بالمخالفة على مساحة 108 متر عبارة عن دور ارضى وأعمدة ومسلحات ، تم الإنتهاء منها خلال اليومين الماضيين ، ويشرع صاحبه فى إقامة الدور الثانى للمبنى ، ومتعد على أملاك هيئة الصرف التابعة لوزاره الرى والموارد المائيه .

وذلك بقرية كفر الدونهيا التابعة لرئاسة مركز الزقازيق، وإحالة المخالفة للنيابة العسكرية لإتخاذ اللازم فى هذا الشأن ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء بضرورة الحفاظ على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ، وعدم التعدى عليها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين .

كما أشرف على تنفيذ قرار الإزالة برقم 323 لسنة 2016 الصادر لمبنى بمساحة 84 متر متعد على جسر مصرف القليوبى الرئيسى من المبدأ كيلو 8.350 بقرية دونهيا مركز الزقازيق تعذر له التنفيذ وعند مخاطبة هيئة الصرف لمحافظ الشرقية لتنفيذ قرار الإزالة الصادر للمبنى ،على الفور أصدرالمحافظ تعليماته لرئيس مركز الزقازيق بتنفيذ قرار الإزالة وقام بنفسه بترأس الحملة و الإشراف عليها ليرسل رسالة أن الدولة قادرة على التعامل مع ضعاف النفوس الذين تسول لهم انفسهم التعدى على أراضى الدولة و الأراضى الزراعية .

كما وجه رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع جهات الأمن بسرعة الإنتهاء من اخلاء مبنى مجاور مقام بالمخالفة من قاطنيه، ومتعد على جسر المصرف تمهيد لتنفيذ قرار الإزالة فى غضون الأيام القادمة ، مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين .

أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز و المدن و الأحياء بالمرور اليومى لرصد أى حالات تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وإزالة المخالفات فى المهد قبل ان تتفاقم وتصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها .

أشاد محافظ الشرقية بدور رجال الشرطة والأجهزة الأمنية التى توفر الحماية الكاملة لحملات الإزالة التى يقوم بها الجهاز التنفيذى بالتنسيق مع مسئولى جهات الولاية.

رافق المحافظ نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق والمهندسة فاتن السيد ممثل هيئة الصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والري.



محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لإزالة مباني مقامة على اراضى املاك الرى

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لإزالة مباني مقامة على اراضى املاك الرى

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لإزالة مباني مقامة على اراضى املاك الرى