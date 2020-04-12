محافظ الإسكندرية: تنفيذ 137 قرار إزالة على مدار 3 أيام

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، علي استمرار حملات التصدي للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية على مستوى الأحياء لتحقيق الإنضباط السريع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية، موضحا أنه خلال الثلاث أيام الماضية تم تنفيذ 137 قرار إزالة ومخالفات متنوعة ضمت تنفيذ عدد 36 قرار إزالة على الأراضي الزراعية بمساحة 2 فدان و13 قيراط، وتنفيذ 2 قرار إزالة على أملاك الدولة بمساحة 1850 م2، وتنفيذ 45 قرار إزالة وعدد 54 حالة تدخل سريع على مخالفات البناء.

وشدد" الشريف" على أنه لن يسمح بأي تجاوز أو تهاون وسيتم تنفيذ قرارات الإزالة بكل شدة وقوة.

كما أشاد بأداء وحدة التدخل السريع بالمحافظة وحملاتها المستمرة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد على مدار الساعة. مضيفا أن القضاء على البناء المخالف من أهم الملفات لما يمثله من خطورة كبيرة على أرواح و ممتلكات المواطنين، ويشكل ضغط كبير على شبكات المرافق العامة بالمحافظة

وفي هذا الإطار، تابع محافظ الإسكندرية الحملة المكبرة التي قامت بها وحدة التدخل السريع بالتنسيق مع حي المنتزة ثان، لإزالة دوريين السابع والثامن العلويين بالعقار الكائن بمنطقة العصافرة بحرى حي المنتزة ثان، لتجاوزهم قيود الإرتفاع. وذلك بحضور الدكتور ياسر الجندى رئيس حي المنتزة ثان، واللواء محمد عبد الله المشرف العام علي وحدة التدخل السريع بالمحافظة والجهات المعنية

وكانت الإسكندرية قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، تم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة إلى الآن، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وشدد على عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومي

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء