كوريا الجنوبية تجرى اختبار كورونا على جميع الوافدين من أمريكا بدءا من الغد

قررت كوريا الجنوبية إجراء اختبار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على جميع الوافدين من الولايات المتحدة ، بدءا من الغد، وقالت سلطات الصحة العامة الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، إنها ستجرى اختبار الفيروس على جميع الوافدين من الولايات المتحدة في غضون 3 أيام من بدء عزلهم الذاتي، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
يشار إلى أن الوافدين من الولايات المتحدة لا يخضعون الآن لاختبار الفيروس إذا لم تظهر الأعراض عليهم ، في حين يخضع جميع الوافدين من أوروبا للاختبار حتى لو لم يكن لديهم أي أعراض اعتبارا من يوم 22 مارس.
وجاء هذا القرار بعد زيادة حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس لدى الوافدين من الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الأخيرين ، حيث جاءت 228 حالة (49.7%) من الولايات المتحدة من بين 459 حالة القادمة من الخارج.
وسجل عدد حالات الإصابة الجديدة القادمة من الخارج 24 حالة خلال يوم أمس السبت ، ومن بين الـ 24 حالة، جاءت 18 حالة من الولايات المتحدة، و4 حالات من أوروبا، وحالتان من المناطق الأخرى.
وكانت مراكز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أعلنت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، ارتفع بمقدار 32 حالة ، ليصل الإجمالى إلى 10 آلاف و512 حالة، وأضافت المراكز- فى بيان (نقلته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية)- "يظهر معدل الزيادة اليومية لعدد الإصابات الجديدة بكورونا فى كوريا الجنوبية تباطؤ فى الآونة الأخيرة.. حيث تم تسجيل 47 إصابة جديدة يومي 6 و7 أبريل، و53 حالة في يوم 8 أبريل، و30 حالة في 11 أبريل"، ومن بين الحالات الجديدة جاءت 3 حالات في سول العاصمة، و4 حالات في إقليم كيونجكى، وحالة واحدة في مدينة إنتشون.
وسجلت مدينة دايجو حالتي إصابة جديدتين.. وجاءت 3 حالات في إقليم كيونج سانج الشمالي وحالة واحدة في إقليم تشونج تشيونج الجنوبي، وتم تأكيد 18 حالة إصابة جديدة من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطارات.
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