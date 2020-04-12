فض الأسواق بمركزى ديرب نجم و الحسينية لمواجهة انتشار كورونا

الشرقية - إيمان مهنى

قامت رئاسة مركز ديرب نجم بالشرقية ، بإشراف محمد حجازى رئيس المدينة ، بحملة لفض سويقة قرية الجواشنة التابعة للوحدة المحلية بصافور ، وتم التعامل مع الباعة برفع كافة الاشغالات والفاكهة والخضار ، وإخلاء المكان تماما من الباعة والمواطنين، والتنبيه على الباعة والمواطنين بضرورة الاستجابة لقرارات الدولة حرصا منها على سلامتهم .

كما أغلق على الصناديلى رئيس مدينة الحسينية ، مدشة أعلاف ، بقرية أزولين وغلق محل ملابس بناحيه قرية القرارمة ، وذلك لمنع التجمعات ، وتابع أعمال بمتابعه أعمال تطهير وتعقيم مبنى الديوان العام لمجلس المدينه والمكاتب الإداريه

ورش وتطهير معدات الحمله الميكانيكية برئاسة المركز برئاسة المركز .

كانت صدرت تعليمات بالتنبيه على أصحاب المحال العامة من المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية والمولات التجارية والأكشاك ومايماثلها من المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمة أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقله بالغلق إبتداء من الساعة الـ 7 مساء إلى 6 صباحا أمام الجمهور حتى نهاية الشهر الجارى ، و يسثنى من ذلك خدمات توصيل الطلبات وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها.

وبمنع تنظيم وأقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره ، أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية القروية والغرفة التجارية ومديرية الطب البيطرى و الادارات التابعة لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية كل فيما يخصه حال مخالفة ذلك .

وأكدت محافظة الشرقية ، على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، و بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم المديريات الخدمية و المنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .



فض أسواق ديراب نجم والحسينية



فض أسواق ديراب نجم والحسينية