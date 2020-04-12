عمليات أزمة كورونا فى الأردن: عودة المواطنين لممارسة حياتهم الطبيعية ليس سهلا

كتب- هاشم الفخراني

قال مدير عمليات خلية أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد الركن مازن الفراية في تصريحات لقناة المملكة الرسمية إن قرار عودة الأردنيين لممارسة حياتهم الطبيعية ليس سهلا، ولكن هنالك خطة ذلك.

وأضاف أن أول عنصر في اتخاذ مثل هذا القرار، هو قدرة الجهاز الصحي على تحمل هذا العبء، وتابع أن الأردنيين في الخارج ينقسمون إلى عدة فئات مثل الطلاب والسياح والمغتربين، وكل فئة بينها تعتبر نفسها أولوية، وأن أعداد الراغبين في العودة إلى الأردن غير معروفة.

وأكد أنه لا إصابات في محافظات الجنوب وهناك اقتراحات لعزلها، مشيراُ إلى أن فتح المولات سيكون اعتبارا من غد الاثنين ضمن ضوابط معينة من العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء.

وكان ألمح وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد عودة العضايلة، أن النية تتجه الى استمرارية قرار تعطيل المؤسّسات الحكومية والمدارس والجامعات خلال الفترة المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن العضايلة خلال مؤتمر صحفى، مسجل من المنزل، أن التزاما بقرار حظر التجول، الحكومة لم تتخذ قرارا رسميا حتى الآن بشأن استمرارية العطلة التى تنتهى، مساء، الثلاثاء، المقبل، "وربما يتم اتخاذ القرار غدا او بعد غد مع فتح المجال أمام بعض المنشآت الإنتاجيّة والخدميّة للعمل تدريجيّاً، وفق إجراءات مشدّدة للسلامة العامّة والوقاية والاحتراز" .

وأكد العضايلة، انه ورغم التزامنا بقرار الحظر الشامل، إلا أنّنا نتابع على مدار الوقت أسئلة المواطنين وملاحظاتهم ونتابع كذلك تنفيذ منظومة الإجراءات والقرارات التي اتخذناها من قبل، وندرس العديد من القرارات التي من الممكن اتخاذها لاحقاً في ضوء تطوّرات الأوضاع.