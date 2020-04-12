اليوم السابع
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ضبط صاحب مطعم بالجيزة حول نشاطه لمقهى ويقدم شيشه لزبائنه.. صور

الأحد، 12 أبريل 2020 03:49 م
ضبط صاحب مطعم بالجيزة حول نشاطه لمقهى ويقدم شيشه لزبائنه.. صور مطعم غير نشاطه لمقهى بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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أغلقت محافظة الجيزة مطعم يمارس نشاط مقهي بالبراجيل بحى شمال، حيث وردت شكاوي للواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن وجود مطعم يمارس نشاط مقهي من الداخل بمنطقة البراجيل .
 
على الفور وجه محافظ الجيزة رئيس حي شمال بشن حملات للوقوف علي مدي التزام المقاهي والكافيتريات بالغلق وتم ضبط مطعم يعلق من الخارج لافته دليفري فقط ، ومن الداخل يمارس المطعم نشاط مقهي ويقدم شيشه بالمخالفة للقرارات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومخترقا لموعد الحظر.
 
 
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن فى مؤتمر صحفى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 8 مساء وحتى 6 صباحًا، فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
 
 
وقال مدبولى فى مؤتمر صحفى، إن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدًا أن هناك قرارات أكثر شدة سيجرى اتخاذها إذا تدهورت الأمر.
 
وأكد رئيس الوزراء، أنه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين، وأن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيه وتصل للحبس.
 
 وكان قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية ومدينة الجيرة  إلى 50% يومياً على أن يؤدي الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم ، و شملت توجيهات محافظ الجيزة أن الإدارات الخدمية لا ينطبق عليها القرار والتي تضم الإدارات الهندسية والإشغالات والمتابعة الميدانية والنظافة والمواقف و الساحات والمرافق والطرق وغيرها من الإدارات التي تؤدي خدمة للمواطنين . 
 
وشملت قرارات محافظ الجيزة إخلاء مدينة الطلبة من جميع الطلبة والطالبات خلال فترة تعطيل الدراسة ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة بالغرف والمطابخ والحمامات وكذا إجراءات التطهير والنظافة لكافة المبانى خلال فترة تعطيل الدراسة . 
 
 
مطعم غير نشاطه لمقهى بالجيزة (1)
مطعم غير نشاطه لمقهى بالجيزة 

مطعم غير نشاطه لمقهى بالجيزة (2)
مطعم غير نشاطه لمقهى بالجيزة 

 


الجيزة

كورونا

غلق المقاهي

غلق المحال

اخبار مصر

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