صحيفة يونانية: تركيا تتخلص من المهاجرين المصابين بكورونا بإرسالهم لأثينا

اكتشفت السلطات اليونانية أن العديد من المهاجرين في تركيا، يتمركزون في المدن الساحلية الغربية للبلاد، كما لو كانوا يستعدون للعبور إلى جزر اليونان المجاورة في بحر إيجة، حسبما أفادت جريدة كاثيميريني اليونانية.
وحسب التقرير، فإن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن مصادر، لا يمكن ذكر اسمها، ولكنها تحظى بالثقة، تعتقد أن تركيا لديها خطة لدفع المهاجرين المصابين بفيروس كورونا للعبور إلى اليونان، وأجزاء أخرى من أوروبا، في ظل تفشي الفيروس. وتقوم الشرطة والدرك التركيان بتيسير وتنظيم حركة المهاجرين نحو الشاطئ التركي.
وأعلن إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية، اليوم الأحد، أن بلاده لا تخطط لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فى الوقت الذى تدرس فيه خيارات تمويلية لتخفيف الأثر الاقتصادى لانتشار فيروس كورونا.
وأدلى كالين بهذا التعليق، خلال مقابلة مع قناة سي.إن.إن تُرك الخاصة.
و على صعيد آخر، قال وزير الصحة التركى فخر الدين قوجة، يوم أمس السبت، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى تركيا ارتفع إلى 5138 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 95 حالة وفاة جديدة، ما يرفع إجمالى حالات الوفاة فى البلاد إلى 1101.
وأضاف قوجة، أن إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بلغت 52167 حالة.
وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء انتشار وباء كورونا فى تركيا، وذلك بعدما سجلت البلاد أعلى ارتفاع يومى فى حالات الإصابة الجديدة، يوم الأربعاء الماضى.
وبحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية فإن هانز كلوج، المدير الإقليمى للمنظمة لأوروبا، قال للصحفيين الأربعاء فى تصريحات عبر الإنترنت، إن تركيا شهدت زيادة هائلة فى انتشار الفيروس خلال الأسبوع الماضى. وأشارت بلومبرج إلى أن هذه التصريحات تعد التحذير الأكثر خطورة من منظمة الصحة العالمية بشان تفشى الوباء فى تركيا.
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