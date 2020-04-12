صحيفة يونانية: تركيا تتخلص من المهاجرين المصابين بكورونا بإرسالهم لأثينا

كتب: أحمد علوى

‎اكتشفت السلطات اليونانية أن العديد من المهاجرين في تركيا، يتمركزون في المدن الساحلية الغربية للبلاد، كما لو كانوا يستعدون للعبور إلى جزر اليونان المجاورة في بحر إيجة، حسبما أفادت جريدة كاثيميريني اليونانية.

و‎حسب التقرير، فإن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن مصادر، لا يمكن ذكر اسمها، ولكنها تحظى بالثقة، تعتقد أن تركيا لديها خطة لدفع المهاجرين المصابين بفيروس كورونا للعبور إلى اليونان، وأجزاء أخرى من أوروبا، في ظل تفشي الفيروس. وتقوم الشرطة والدرك التركيان بتيسير وتنظيم حركة المهاجرين نحو الشاطئ التركي.