روسيا تحتفل بذكرى أول رحلة فضائية فى تاريخ البشرية

وكالات

أحيت روسيا اليوم مناسبة يوم الفضاء العالمي او ما يطلق عليه، يوم ريادة الفضاء، وهى ذكرى أول رحلة فضائية في تاريخ البشرية والذى يصادف فى الـ12 من أبريل من كل عام.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، جرى إطلاق مركبة " فوستوك 1" وعلى متنها رائد الفضاء الروسى يورى جاجارين فى الساعة التاسعة والدقيقة السابعة من صباح يوم 12 أبريل عام 1961 حسب توقيت العاصمة الروسية موسكو، من مطار بايكونور فى كازاخستان للقيام بأول رحلة إلى الفضاء فى تاريخ البشرية وبعد وصوله الى الفضاء ودورانه ، هبطت كبسولة المركبة على الأرض في الساعة العاشرة والدقيقة 55 و34 ثانية، بعد مرور 108 دقائق. وجرى استقبال حافل لجاجارين بموسكو وحصل على تلك الشهرة منقطعة النظير في العالم.

وبهذه المناسبة بعث أعضاء الطاقم الروسى فى محطة الفضاء الدولية أوليج سكريبوشكا وأناتولي إيفانيشين وإيفان فاجنر، رسالة فيديو الى الشعب الروسى نشرتها وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، اعربوا فيها عن تهنئتهم بهذا اليوم.