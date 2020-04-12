اليوم السابع
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خطيبة بوريس جونسون تتحدث عن "أوقات عصيبة جدا" خلال وجوده بالمستشفى

الأحد، 12 أبريل 2020 04:02 م
خطيبة بوريس جونسون تتحدث عن "أوقات عصيبة جدا" خلال وجوده بالمستشفى جونسون
(رويترز)

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 أشادت كاري سيموندس خطيبة بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الحبلى بالفريق الطبي الذي ساعده على تجاوز مرض كوفيد-19 مضيفة أنه كانت هناك أوقات "عصيبة جدا" في الأسبوع الماضي.

وقالت على تويتر "لا يمكنني شكر هيئتنا للصحة الوطنية بما فيه الكفاية. العاملون في مستشفى سان توماس كانوا رائعين بشكل لا يصدق. لست ولن أكون قادرة على رد جميلكم، ولن أتوقف أبدا عن شكركم".

وأضافت "كانت هناك أوقات عصيبة للغاية في واقع الأمر خلال الأسبوع الماضي. مشاعري القلبية مع جميع من هم في ظروف مماثلة والذين يعتصرهم القلق على أحبائهم".

وقضى جونسون ثلاث ليال في غرفة العتاية المركزة خلال فترة بقائه في مستشفى سان توماس. وقال مكتبه اليوم الأحد إنه غادر المستشفى وسيواصل النقاهة في مقر الإقامة الريفي الرسمي لرئيس الوزراء.

 

 


كورونا

فيروس كورونا

كوفيد19

جونسون

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