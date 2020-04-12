تسجيل 24 وفاة و2186 إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال 24 ساعة

كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة فى روسيا، تسجيل 24 حالة وفاة، و2186 إصابة جديدة بكورونا في البلاد خلال 24 ساعة، جاء ذلك نقلا عن شبكة روسيا اليوم قبل قليل. واعتبرت أن ذلك يمثل ارتفاعا ملموسا مقارنة مع معدلات يوم أمس.

وأمس قال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، إن الأسابيع القادمة ستحدد ما إذا كانت روسيا تقترب من ذروة تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد، وأشار بيسكوف - فى تصريحات تلفزيونية، نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إلى أنه "خلال الأسبوعين القادمين من المتوقع أن نتفهم إذا كانت روسيا تقترب من ذروة تفشي معدلات العدوى أم لا، أو (سنتفهم) متى نقترب من الذروة".

وأكد بيسكوف أن القرارات التي اتخذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن إبقاء الناس في منازلهم ساعدت في تغيير سيناريو النمو الهائل في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في البلاد. جدير بالذكر أن روسيا سجلت حتى، الجمعة، 13500 حالة و109 وفيات نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.