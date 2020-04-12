اليوم.. نادى الكتاب عن بعد بمكتبة الإسكندرية يناقش "رباعيات الخيام"

الإسكندرية جاكلين منير

ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الاسكندرية حلقة نقاشية ضمن فعاليات نادي الكتاب الثامنة مساء اليوم الأحد عبر الإنترنت من خلال تطبيق زووم، لاستعراض ومناقشة كتاب "رباعيات الخيام"، ترجمة الشاعر المصري الشهير أحمد رامي، ويتاح الكتاب للاطلاع عبر مستودع الأصول الرقمية بموقع "دار" الخاص بمكتبة الإسكندرية.

ويعد نادي الكتاب، من الأنشطة التي ينظمها قطاع المكتبات بشكل شبه دوري لعرض ومناقشة مختارات من الأعمال الأدبية ضمن مقتنيات المكتبة . وهو من المبادرات الثقافية الهامة والمتعارف عليها في كافة المكتبات والمؤسسات الثقافية على مستوى العالم؛ حيث يمثل ملتقى لكل رواد القراءة والمثقفين، ويعتبر أيضًا منصة تشجيعية للراغبين في المعرفة والاطلاع.

ويهدف نادي الكتاب إلى نشر ثقافة القراءة على مستوي المجتمع، وتعزيز ثقافة الحوار من خلال مناقشة الكتب المتنوعة، وإبراز صور من التعددية الفكرية، كما يعمل على نشر العلم والمعرفة بين الناس، وهو أيضا وسيلة اتصال للتعرف على الثقافات والعلوم.

يذكر أن مكتبة الإسكندرية اتجهت إلي تكثيف خدماتها الكترونيا في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تتيح نحو مائتي ألف كتاب علي شبكة الانترنت، وتقدم خدمات للباحثين وذوي الاحتياجات الخاصة عن بعد، فضلا عن تقديم الأعمال الثقافية والفنية عبر قناتها علي يوتيوب

وكان قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية قد أطلق مبادرة بعنوان "مكتبة الإسكندرية معاك في البيت"، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المكتبة لتوصيل خدماتها الثقافية والتنويرية عن بعد لكل روادها داخل مصر وخارجها في ظل الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها مؤسسات الدولة المصرية للوقاية من فيروس كورونا