اليوم السابع
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اليوم.. بدء صرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة بالمنوفية

الأحد، 12 أبريل 2020 06:00 ص
اليوم.. بدء صرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة بالمنوفية وزارة القوى العاملة - أرشيفية
المنوفية-محمد فتحى

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أعلن المستشار العمالى عفيفى محمد عفيفى وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة المنوفية، عن بدء صرف المنحة الإستثنائية المقدمة من قبل الدولة وذلك لمساعدة العمالة المتضررة من أحداث فيروس كرونا المستجد ، اليوم، والتي أعلن عنها  الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة وذلك للعمالة الغير منتظمة التى سجلت نفسها على الموقع الإلكترونى للوزارة ، مؤكدا أن الصرف سيكون ببطاقة الرقم القومى من مكاتب على مستوى الجمهورية .

وأكد وكيل وزارة القوى العاملة ،فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع "، أنه سيتم بدء الصرف ابتداءً من اليوم الأحد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية ، عند إستلام رسالة على التليفون الخاص بكل شخص المسجل بإستمارة التقديم إلى أقرب مكتب بريد على مستوى الجمهورية ومعهم بطاقة الرقم القومي "سارية " لصرف المنحة المستحقة .

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أعلن بدء صرف المنحة الأولى التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا ومقدارها 500 جنيه، لنحو مليون ونصف المليون عامل غير منتظم ، اعتبارا من الأحد المقبل وحتي الخميس 16 أبريل الجارى، من مكاتب البريد التى سيتم تحديدها فى الرسالة النصية المرسلة من وزارة القوى العاملة على رقم التليفون الشخصى لكل مستحق، وبها تاريخ ومكان صرف المنحة، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظاً على سلامتهم وكرامتهم.

وأوضح وزير القوى العاملة، أنه عند استلام المستحق من هذه الفئة للمنحة سوف يقوم مكتب البريد المختص، بتسليم العامل فيزا كارت بريد (ATM)، بدون أية تكلفة مالية علي العامل(مجانا)، ليقوم بموجب هذا الكارت صرف المنحة الثانية والثالثة ليصل بذلك إجمالى المبلغ الذى سوف يحصل عليه فى نهاية الشهور الثلاثة 1500 جنيه هى إجمالى  ما قرره الرئيس السيسي لهذه الفئة.


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