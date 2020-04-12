المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية يعلن إقامة فعالياته "أون لاين" للوقاية من كورونا

الإسكندرية - أسماء على بدر

أعلن مدير المركز الروسى للعلوم والثقافة بالإسكندرية، مراد جاتين، اليوم الأحد، عن عدة أنشطة يقدمها المركز خلال الفترة المقبلة "أون لاين"، فى إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تنظيم كورسات لتعلم اللغة الروسية أون لاين.

جاء ذلك خلال لقائه أون لاين، للاحتفال باليوم الدولى لأول رحلة بشرية إلى الفضاء، والذى يوافق انطلاق أول رحلة بشرية قام بها رائد الفضاء الروسى يورى جاجارين إلى الفضاء الخارجى، ليبدأ استكشاف هذا العالم بما يحقق النفع للبشرية، حيث أعلنت اللجنة العامة للأمم المتحدة عام 1991 أن يوم 12 أبريل هو عيد رواد الفضاء.

وأضاف مدير المركز أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل بشأن كورسات تعلم اللغة الفرنسية من خلال اللقاء القادم أون لاين يوم 19 أبريل الحالى.

وأشار مدير المركز إلى أن المركز بدأ فى إعداد مشاريع أون لاين منها مشروع إبداعى عن الحرب العالمية الثانية وآخر عن الحرب الوطنية العظمى، تتضم تقديم المشاركين مجموعة من الأعمال سواء كانت شعر أو غناء أو صورة تعبر عن تلك المرحلة.

وأعلن مدير المركز عن أن يوم 21 أبريل المقبل سينظم المركز أمسية شعرية أون لاين للأديب الروسى نيقولاى جوجول لمناقشة أحدى أعماله بعنوان ايفان.

وأكد مدير المركز أن نظام العمل تغير داخل المركز فى ظل الظروف الحالية، وأن المركز يستقبل كافة الاستفسارات عن طريق ميل المركز أو عبر الصفحة المركز على الفيس بوك.

وعن استمرار مشروع التعاون مع مركز محمود سعيد، قال مدير المركز إن المشروع كان يبرز إبداع الفنان محمود سعيد بمشاركة الجالية الروسية، وجار مناقشة طريقة استمرار هذا المشروع عن طريق الأون لاين.

يذكر أن المركز الروسى للعلوم والثقافة بمحافظة الإسكندرية قرر تعطيل الدراسة والأنشطة، فى إطار اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.

وأضاف البيان الصادر عن المركز أن تعطيل الدراسة داخل المركز الروسي، وأن القرار يسرى على جميع الدورات والأنشطة والإستديوهات التعليمية وأيضًا المكتبية.

وأشار إلى أنه تقرر نقل جميع الأنشطة والفعاليات التى كان مقررًا إقامتها فى النصف الثانى من شهر مارس الجاري، إلى أجل غير محدد. وأكد المركز الروسى بالإسكندرية، على أن طاقم العمل بالمركز سيعمل للرد على جميع استفساراتكم ورسائلكم.