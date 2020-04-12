اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 أبريل 2020 08:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية يعلن إقامة فعالياته "أون لاين" للوقاية من كورونا

الأحد، 12 أبريل 2020 07:03 م
المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية يعلن إقامة فعالياته "أون لاين" للوقاية من كورونا مدير المركز الروسى للعلوم والثقافة بالإسكندرية مراد جاتين
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مدير المركز الروسى للعلوم والثقافة بالإسكندرية، مراد جاتين، اليوم الأحد، عن عدة أنشطة يقدمها المركز خلال الفترة المقبلة "أون لاين"، فى إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تنظيم كورسات لتعلم اللغة الروسية أون لاين.

جاء ذلك خلال لقائه أون لاين، للاحتفال باليوم الدولى لأول رحلة بشرية إلى الفضاء، والذى يوافق انطلاق أول رحلة بشرية قام بها رائد الفضاء الروسى يورى جاجارين إلى الفضاء الخارجى، ليبدأ استكشاف هذا العالم بما يحقق النفع للبشرية، حيث أعلنت اللجنة العامة للأمم المتحدة عام 1991 أن يوم 12 أبريل هو عيد رواد الفضاء.

وأضاف مدير المركز أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل بشأن كورسات تعلم اللغة الفرنسية من خلال اللقاء القادم أون لاين يوم 19 أبريل الحالى.

وأشار مدير المركز إلى أن المركز بدأ فى إعداد مشاريع أون لاين منها مشروع إبداعى عن الحرب العالمية الثانية وآخر عن الحرب الوطنية العظمى، تتضم تقديم المشاركين مجموعة من الأعمال سواء كانت شعر أو غناء أو صورة تعبر عن تلك المرحلة.

وأعلن مدير المركز عن أن يوم 21 أبريل المقبل سينظم المركز أمسية شعرية أون لاين للأديب الروسى نيقولاى جوجول لمناقشة أحدى أعماله بعنوان ايفان.

وأكد مدير المركز أن نظام العمل تغير داخل المركز فى ظل الظروف الحالية، وأن المركز يستقبل كافة الاستفسارات عن طريق ميل المركز أو عبر الصفحة المركز على الفيس بوك.

وعن استمرار مشروع التعاون مع مركز محمود سعيد، قال مدير المركز إن المشروع كان يبرز إبداع الفنان محمود سعيد بمشاركة الجالية الروسية، وجار مناقشة طريقة استمرار هذا المشروع عن طريق الأون لاين.

يذكر أن المركز الروسى للعلوم والثقافة بمحافظة الإسكندرية قرر تعطيل الدراسة والأنشطة، فى إطار اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.

وأضاف البيان الصادر عن المركز أن تعطيل الدراسة داخل المركز الروسي، وأن القرار يسرى على جميع الدورات والأنشطة والإستديوهات التعليمية وأيضًا المكتبية.

وأشار إلى أنه تقرر نقل جميع الأنشطة والفعاليات التى كان مقررًا إقامتها فى النصف الثانى من شهر مارس الجاري، إلى أجل غير محدد. وأكد المركز الروسى بالإسكندرية، على أن طاقم العمل بالمركز سيعمل للرد على جميع استفساراتكم ورسائلكم.


كورونا

الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

المركز الثقافى الروسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل لـ447

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل لـ447

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم التاسع عشر وانتشار شرطى بالشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم التاسع عشر وانتشار شرطى بالشوارع

خلى بالك من صحتك.. نصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع لمكافحة كورونا "فيديو"

خلى بالك من صحتك.. نصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع لمكافحة كورونا "فيديو"

الأمل.. رحلة تعافى 390 ألف شخص عالمياً من كورونا "فيديو"

الأمل.. رحلة تعافى 390 ألف شخص عالمياً من كورونا "فيديو"

شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب

فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

خطوة بخطوة.. إزاى تصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة اليومية "إنفوجراف"

خطوة بخطوة.. إزاى تصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة اليومية "إنفوجراف"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 12-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 12-4-2020

الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة