اليوم السابع
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الجيش الإسرائيلى يتوقع استمرار وباء كورونا حتى الشتاء المقبل

الأحد، 12 أبريل 2020 06:17 م
الجيش الإسرائيلى يتوقع استمرار وباء كورونا حتى الشتاء المقبل الجيش الإسرائيلى
كتب هاشم الفخراني

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كشف تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية النقاب عن أن الجيش الإسرائيلي يتوقع استمرار أزمة وباء كورونا حتى الشتاء المقبل.

وأضاف التقرير أن الجيش اتخذ إجراءات وقائية وحماية حتى بداية العام المقبل، حيث ألغى جميع المناورات التي كان من المقترح اجرائها هذا العام ، ليتم إرجائها إلى العام المقبل، مؤكداً أن الأزمة من يمكن ان تتجدد في فصل الشتاء، وعلى ضوء ذلك قام بتأجيل احد تدريباته السنوية الهامة حتى منتصف العام 2021.

وأوضح التقرير أنه فى ضوء أبحاث دولية تمت مقارنتها مع نماذج خروج دول مثل  النمسا والمانيا، من الوباء يقدر الجيش الإسرائيلي أن تل أبيب موجودة في نهاية المرحلة الأولى من الخروج من المرض  أما المرحلة الثانية وهي الأصعب وتتمثل في العيش مع الفيروس على مدار أشهر مع نظام طوارئ والتي سيحدث بها انتشار بمناطق معينة، أما المرحلة الثالثة، وهي التعافي والانتعاش والتي ستأتي بعد التوصل الى علاج أو لقاح للفيروس.

وتدرس المؤسسة الأمنية حاليا مع وزارة الصحة كيفية مواجهة تحديات الفيروس، للتعلم كيفية السيطرة حال تجدد انتشار المرض، والذي يمكن ان يحدث بعد رفع القيود عن الاقتصاد. والمرحلة الثالثة بعد إيجاد الدواء، سيكون الامر مرتبطا بالجيش بصورة غير مباشرة من ناحية الميزانية المتعلقة به.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن تسجيل المزيد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة إلى 10 آلاف و878 شخصًا، فيما تسبب الفيروس بوفاة 103 أشخاص، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الصحة الإسرائيلية أوضحت بأن الغالبية العظمى من الإصابات وصفت بالطفيفة، ويخضع 6932 مريضًا للعلاج والرقابة الصحية في المنازل، بينما 1074 مريضًا في الحجر الصحي بالفنادق، علمًا أن 1388 مريضًا أخضعوا للعلاج وتماثلوا للشفاء.


إسرائيل

تل ابيب

كورونا

فيروس كورونا

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