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الأوقاف: تطوير قناع الحماية من كورونا ليصبح 30 سم ليوفر حماية كاملة للأطباء

الأحد، 12 أبريل 2020 04:19 م
الأوقاف: تطوير قناع الحماية من كورونا ليصبح 30 سم ليوفر حماية كاملة للأطباء قناع الوجه للحماية من كورونا
كتب على عبد الرحمن

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أكد المهندس شريف أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، التابعة لوزارة الأوقاف استمرار العمل فى الوحدة المعنية بإنتاج قناع الوجه المخصص لحماية الأفراد والمؤسسات في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، تمهيدًا لبدء توريده للشركات والمستشفيات التى تقدمت بطلبات للحصول عليه.

وكشف مصطفى في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الوحدة طورت القناع ليلائم الأطباء، حيث سيتم زيادة عرض القناع من 27 سم إلى 30 سم ليغطى الوجه بالكامل ويكون أكثر وقاية.

قناع حماية الوجه الذى تنتجه وزارة الأوقاف، يوفر حماية كاملة للوجه من الرذاذ المتطاير الناتج عن العطس والكحة، والذى يمكن أن يصيب الأنف أو الفم أو العينين، وبالتالي انتقال الفيروس من شخص لآخر.

وأكدت الوزارة أن من بين أهداف إنتاج القناع، هو أن الكمامة وحدها لا توفر الوقاية اللازمة للعينين بينما هذا القناع يساعد فى عدم وصول الرذاذ إليهما، كما أنه يساعد على تجنب لمس الوجه باليدين، ويفيد العاملين في جميع المهن التي تتطلب قناع للوجه، ويوفر حماية مضاعفة مع الكمامات الطبية للعاملين في الأماكن التي تحتوى على تجمعات مثل المواقع والمصانع والمستشفيات وغيرها.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن من المميزات الرئيسة التي يتمتع بها هذا القناع إمكانية تكرار استخدامه بشكل يومي من خلال غسله بالماء والصابون، حيث أنه مصنوع من ماده البولي كربونيت المقاومة للخدش بما يضمن استخدامه لأكبر مدة ممكنة بالإضافة إلى أنه يزيد فاعلية ويطيل من عمر الكمامات عن طريق تجنب تعرضها المباشر للفيروسات، كما أنه لا يحتاج إلى تطهير بالكحول أو الكلور ، ويحمى الوجه بالكامل من الرأس وحتى الذقن، وتصميم القناع مفتوح من الأسفل نسبيا ليتيح حركة الحركة للوجه دون التعارض مع الأكتاف كما أنه يعطى أكبر مساحة تغطية للوجه.

كما تتميز المواد الداخلة فى صناعة القناع بمرونتها وإمكانية تغيير مقاسها وفقًا لمقاس الوجه، حيث إنها تغطي الوجه من الجبهة الى أسفل الذقن ، ومن المقرر طرح هذا القناع للبيع بسعر 50 جنيه فقط للقناع الواحد .

ويتكون القناع من ثلاث أجزاء رئيسية وهى :"جزء معدنى مرن تكون وظيفته تثبيت القناع على الجبين ومنعه من الانزلاق أثناء الاستخدام ويتيح إمكانية دوران الرأس في كل الاتجاهات مع تغيير المقاس حسب كل وجه، بالإضافة إلى استك لتثبيت القناع من الخلف".


قناع الأوقاف

قناع الوجه للحماية من كورونا

الأوقاف

اخبار مصر

كورونا

فيروس كورونا

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