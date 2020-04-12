الأتراك يثيرون الفوضى فى بلجيكا واحتجاجات بسبب وفاة شاب فى مطاردة مع الشرطة

أثارت وفاة شاب يبلغ من العمر 19 عامًا،إثر مطاردة للشرطة، اضطرابات في بلجيكا على الرغم من قيود خروج كورونا، وظهور سيدات تركيات يصورن مشهد الاحتجاجات وسط ضحكات وتعليقات أثارت غضب البلجيكين.

Youth rioting in multicultural Brussels (Anderlecht), 5km from EU Headquarters. Notice the “general” wearing green and shoving the rioters, apparently towards another target. Notice also the women recording (speaking Turkish) who exclaim “Woo!” and laugh as shots are fired (0:52) pic.twitter.com/JDtURlzeZ7 — David Vance (@DVATW) April 12, 2020

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية أن الشرطة اعتقلت حوالي 100 شخص خلال عطلة نهاية الأسبوع في الحادث الذي وقع في بلدية أندرلخت في منطقة العاصمة بروكسل.

وكان الشاب البالغ من العمر 19 عامًا قد فر من دورية للشرطة ليل الجمعة واصطدم في النهاية بسيارة شرطة، حيث لقى وفاته .

وعلى الرغم من الحظر المفروض على التجمعات، إلا أن عدد من الغاضبين تجمعوا في عدة مواقع في أندرلخت، وعندما حاولت الشرطة تفكيك التجمعات، تعقد الموقف، و تم إلقاء المسؤولين بالحجارة.، وتحطيم سيارة الشرطة.

وتظهر مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى، بصوت سيدات يتحدثون التركية، كيف أطلق رجل النار في الهواء بمسدس ربما سرقه من ضابط شرطة، وبحسب الشرطة ، فقد تمت إعادة السيطرة على الوضع بعد أن تم القبض على 95 من المتجمهرين.

وذكرت صحيفة 7sur7 البلجيكية: أن شابا مغربيا 19 عاماً ويدعى عادل لقي مصرعه في مطاردة مع شرطة بروكسل مساء الجمعة ببلدية أندرلخت .

وقالت Willemien Baert المتحدثة بإسم الشرطة: إن الشرطة إشتبكت في مطاردة مع الشاب إنتهت بوفاة الأخير بعدما اصطدم بسيارة شرطة، مشيرة إلى أن التحقيق جارٍ لتحديد ملابسات الحادث، وأن مكتب المدعي العام طلب تقريرًا من مختبر الشرطة الفيدرالية وفريق فحص طبي وخبير في حوادث السيارات إعلان نتيجة التحقيقات .

وآوضحت المتحدث :طلبت الشرطة تعزيزات وبالفعل وصلت سيارة شرطة أخرى، وفي ذلك الوقت تحديداً ،تخطت إحدى الدراجات النارية شاحنة صغيرة ،لتصطدم بسيارة الشرطة القادمة من الإتجاه المعاكس .