اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 أبريل 2020 10:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأتراك يثيرون الفوضى فى بلجيكا واحتجاجات بسبب وفاة شاب فى مطاردة مع الشرطة

الأحد، 12 أبريل 2020 10:25 م
الأتراك يثيرون الفوضى فى بلجيكا واحتجاجات بسبب وفاة شاب فى مطاردة مع الشرطة احتجاجات فى بلجيكا
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أثارت وفاة شاب يبلغ من العمر 19 عامًا،إثر مطاردة للشرطة،  اضطرابات في بلجيكا على الرغم من قيود خروج كورونا، وظهور سيدات تركيات يصورن مشهد الاحتجاجات وسط ضحكات وتعليقات أثارت غضب البلجيكين.

 

 وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية أن الشرطة اعتقلت حوالي 100 شخص خلال عطلة نهاية الأسبوع في الحادث الذي وقع في بلدية أندرلخت في منطقة العاصمة بروكسل.

 

 وكان الشاب البالغ من العمر 19 عامًا قد فر من دورية للشرطة ليل الجمعة واصطدم في النهاية بسيارة شرطة، حيث لقى وفاته .

 

وعلى الرغم من الحظر المفروض على  التجمعات، إلا أن عدد من الغاضبين  تجمعوا في عدة مواقع في أندرلخت، وعندما  حاولت الشرطة تفكيك التجمعات، تعقد  الموقف، و تم إلقاء المسؤولين  بالحجارة.، وتحطيم سيارة الشرطة.

 وتظهر مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى،  بصوت سيدات يتحدثون التركية، كيف أطلق رجل النار في الهواء بمسدس ربما سرقه من ضابط شرطة،  وبحسب الشرطة ، فقد تمت إعادة السيطرة على الوضع  بعد أن تم القبض على 95 من المتجمهرين.

وذكرت صحيفة  7sur7 البلجيكية: أن  شابا مغربيا 19 عاماً ويدعى  عادل لقي مصرعه في مطاردة مع شرطة بروكسل مساء الجمعة ببلدية أندرلخت  .

وقالت  Willemien Baert  المتحدثة بإسم الشرطة: إن الشرطة إشتبكت في مطاردة مع الشاب إنتهت بوفاة الأخير بعدما اصطدم بسيارة شرطة،  مشيرة إلى أن  التحقيق جارٍ لتحديد ملابسات الحادث، وأن مكتب المدعي العام طلب   تقريرًا من مختبر الشرطة الفيدرالية وفريق فحص طبي وخبير في حوادث السيارات إعلان نتيجة التحقيقات .

وآوضحت المتحدث :طلبت الشرطة تعزيزات وبالفعل وصلت سيارة شرطة أخرى، وفي ذلك الوقت تحديداً ،تخطت إحدى الدراجات النارية شاحنة صغيرة ،لتصطدم بسيارة الشرطة القادمة من الإتجاه المعاكس .

 


بلجيكا

احتجاجات

كورونا

اعراض كورونا

اخبار عاجلة

تركيا

وفاة شاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
143 مليون جنيه قيمة أجانب الأهلي والزمالك عقب هبوط الأسعار بسبب كورونا

143 مليون جنيه قيمة أجانب الأهلي والزمالك عقب هبوط الأسعار بسبب كورونا

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل لـ447

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل لـ447

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم التاسع عشر وانتشار شرطى بالشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم التاسع عشر وانتشار شرطى بالشوارع

خلى بالك من صحتك.. نصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع لمكافحة كورونا "فيديو"

خلى بالك من صحتك.. نصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع لمكافحة كورونا "فيديو"

الأمل.. رحلة تعافى 390 ألف شخص عالمياً من كورونا "فيديو"

الأمل.. رحلة تعافى 390 ألف شخص عالمياً من كورونا "فيديو"

شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب

فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

خطوة بخطوة.. إزاى تصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة اليومية "إنفوجراف"

خطوة بخطوة.. إزاى تصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة اليومية "إنفوجراف"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 12-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 12-4-2020

الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة