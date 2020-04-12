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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بالهند لـ8356 والوفيات 273 حالة

الأحد، 12 أبريل 2020 10:06 ص
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بالهند لـ8356 والوفيات 273 حالة كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلنت الصحة فى الهند اليوم الأحد، حصيلة جديدة لضحايا فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، مؤكدة ارتفاع عدد الإصابات إلى 8356 وعدد الوفيات إلى 273 وشفاء 716 حالة ، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز الإخبارية قبل قليل.

وفى وقت سابق قررت السلطات الهندية تمديد حالة الإغلاق العام لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن الهند أعلنت الجمعة، تسجيل 33 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالى إلى 199 وفاة.
 
و ذكرت وزارة الصحة الهندية أنه تم تسجيل 678 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين إلى 6412 حالة ، فيما تماثل 473 مريضا للشفاء.
 
وكان رئيس الوزراء الهندى، ناريندرا مودى، قد أعلن، إن بلاده ستبذل قصارى جهدها للمساعدة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد، وجاءت هذه التصريحات ردًا على الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الذى أعرب عن شكره لموافقة الهند على تصدير عقار هيدروكسى كلوروكين للولايات المتحدة، والذى يستخدم فى علاج الملاريا وثبتت فعاليته فى علاج بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا.
 
وأضاف مودي، فى تصريحات نقلتها صحيفة (ذا هندو) الهندية، أن الشراكة بين الهند وأمريكا أقوى من أى وقت مضى.
 
 
 

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