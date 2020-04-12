إزالة 93 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بـ 5 محافظات.. صور

المحافظات - أيمن لطفى - محمد فرج - عماد عرفة - محمد سليمان - شريف الديب

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، الحملات المُكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والتصدى بحسم لمحاولات استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية ،ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والقيام بأعمال البناء المخالف والعشوائي،وتم تنفيذ 35 حالة تعدي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه تم تنفيذ إزالة 8 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 2005 متر بقرى " كوم الحجر، أم يوسف ، التابعى "، فضلًا عن إزالة 3 حالات تعدى بالبناء على الأرض الزراعية بمساحة 837 متر، بعزبة الدياسطى بالوحدة المحلية بالبنا بمركز ومدينة الحامول، وتم رد الشيء لاصله، وتسليم المواقع لجهات الولاية خالية من أى تعدي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى بنى سويف أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على إزالة 21 حالة تعد بالبناء فى المهد على أراض زراعية و أملاك دولة بعدد من مراكز بنى سويف، وذلك ضمن الحملات التى تنفذها المحافظة للتصدى للمخالفين والمتعدين على الأراضي، وذلك بالتوازى مع حملات متابعة تطبيق قرارات الحكومة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار محافظ بنى سويف فى تصريحات له اليوم الأحد خلال متابعته لسير العمل فى ملف حملات إزالة التعديات إلى أن حالات الإزالة شملت 11 حالة تعد على مساحة 12 قيراط من الأراضى الزراعية بقريتى دنديل وأشمنت بمركز ناصر،و4 حالات على مساحة 5 قراريط بقرية مازورة مركز سمسطا،و3 حالات تعد على مساحة 300 متر على أرض أملاك دولة بعزبة خورشيد،و3 حالات تعد على 450 متر من الأراضى الزراعية بكوم الرمل البحرى ومنشأة الأمراء وعزبة سعيد يكن فى مركز اهناسيا.

كما شن مجلس مدينة الغردقة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر حملة أمنية مكبرة برئاسة اللواء عاطف وجدى رئيس المدينة وذلك لتنفيذ قرارات ازالة للتعدى على أملاك الدولة، بحى شمال الغردقة .

أسفرت الحملة التى اشتركت فيها شرطة مرافق الغردقة تحت إشراف اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر عن تنفيذ 12 قرار إزالة بمناطق مبارك 11 ومبارك 7 والفيروز شمال مدينة الغردقة وذلك طبقا لقرارات إزالة صادرة من اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

واكد اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة فى تصريحات صحفية اليوم على استمرار الحملات الأمنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة بعدة مناطق بمدينة الغردقة.

وقامت الأجهزة التنفيذية ببورسعيد بتنفيذ قرارات إزالة التعديات بمنطقة القابوطى بحى الضواحى برئاسة، السكرتير المساعد، واللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى ، بتنفيذ 6 قرارات إزالة باجمالى 1460 متر، وذلك فى إطار استكمال إزالة التعديات والاشغالات المتواجدة بمختلف المناطق بالمحافظة .

وفى الدقهلية أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار حملات الإزالة للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وخاصة التى وقعت خلال فترة الحظر لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المحافظة ، واعلن المحافظ انه تم خلال يوم واحد فقط " امس السبت " إزالة 19 حالة تعدى بالبناء العشوائى على الأراضى الزراعية بمراكز ومدن وقرى المحافظة .

واضاف بان إجمالى الإزالات لحالات التعدى على الأراضى الزراعية بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ أوائل مارس وحتى امس السبت وصلت 91 حاله تم إزالتها وذلك بمساحة 4 أفدنة 2قيراط و11 سهم وأضاف المحافظ انه تم إزالة حالتين للتعدى بالبناء على أراضى أملاك الدولة بمساحة 107 متر مربع، وعن حالات مخالفات البناء داخل الحيز العمرانى تم إزالة 38 حالة تعدى بمساحة 4278 متر مربع ،قد اكد مختار أن الدولة عازمة على استعاده حقوقها وإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة التى هى فى الحقيقة ملك الشعب المصرى كله.











