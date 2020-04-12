اليوم السابع
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إزالة 3 حالات تعد على أملاك الدولة بمدينة دهب فى جنوب سيناء

الأحد، 12 أبريل 2020 06:27 م
إزالة 3 حالات تعد على أملاك الدولة بمدينة دهب فى جنوب سيناء جانب من إزالة التعديات
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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نفذت الوحدة المحلية بمدينة دهب، اليوم الأحد، حملة ازالات مكثفة حيث تم ازالة عدد 3 حالات تعد علي أرض ملك الدولة عبارة عن 2 منزل و1 غرفة بالعصلة كالتالى منزل بمساحة 70 متر2، ومنزل بمساحة 100 متر 2، غرفة بمساحة 60 متر2 وجاري استكمال إزالة أية تعديات بالمدينة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

جاء ذلك تنفيذا للتعليمات المشددة من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بشأن استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء علي أراضي وأملاك الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وتحويل المتعدين للنيابة العسكرية تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات وزير التنمية المحلية

 

كما تمكنت محافظة جنوب سنياء اليوم الأحد  من استرداد عدد من أراضى وأملاك الدولة وإزالة أبنية مخالفة وعشوائية ضمن حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائى بقرية الوادى بطور سيناء بناء على تكليفات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

 

وقامت الوحدة المحلية بمدينة طور سيناء بحملة ازالات مكثفة حيث تم ازالة عدد 6 حالات تعدي علي ارض ملك الدولة عبارة عن اسوار علي مساحة 3000 متر2 بقرية الوادي وجاري استكمال ازالة اية تعديات بالمدينة مع اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين.

 

 

جانب من الإزالات (1)
جانب من الإزالات 

 

جانب من الإزالات (2)
جانب من الإزالات 

 

جانب من الإزالات (3)
جانب من الإزالات

مدينة دهب

حملة ازالة

تعديات على اراضى الدولة

محافظ جنوب سيناء

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