اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 أبريل 2020 05:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أوقاف المنيا: جولات ميدانية للتأكد من تفيذ تعليمات إغلاق المساجد

الأحد، 12 أبريل 2020 05:13 م
أوقاف المنيا: جولات ميدانية للتأكد من تفيذ تعليمات إغلاق المساجد حملة الأوقاف على مساجد المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل مديرية أوقاف المنيا ، بقيادة الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف ، جولاته الميدانية على أرض الواقع لتفقد مدى إلتزام بالإدارات الفرعية ومساجد الظهير الصحراوى والنجوع والكفور ، بالتعليمات المشددة بشأن غلق المساجد والزوايا وقصر العمل فى المساجد على الآذان فقط ، وعدم السماح لأحد بإقامة صلوات جماعة أو جمع أو فرادى بالمسجد ، وإن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية التى تنتهى بإنهاء خدمة المهمل أو المقصر فى عمله مهما كان ومحاسبة من أخترق التعليمات من الجمهور أمام القانون نظراً لأهمية وخطورة المرحلة التى يمر العالم بها .

وقد وجه عبد الرازق الشكر لجميع الجهات المعنية بالمحافظة لمسانتدهم الدائمة وبذلهم مجهودات فوق العادة للإلتزام بالتعليمات ، حرصاً من الجميع على البلاد والعباد متمنياً من الله أن يحفظ مصر قيادة وشعباً وأن يجعلها أمن وأماناً وسلماً وسلاماً .

وقد قام الشيخ سلامه عبدالرازق وكيل الوزارة بعمل جولة مرورية على بعض المقرات وبعض مساجد الظهير الصحراوى والنجوع والكفور ، ومنها بعض مساجد مغاغة وبنى مزار .

موجهاً الشكر للملتزمين ومؤكداً أن المقصر أو المهمل لا يلومن إلا نفسه ، وأن غلق المساجد مستمر وجميع الأنشطة بالمساجد معلقة ومتوقفة حتى يأذن الله بفتح المساجد .

ومن ناحية اخرى قامت الوحدة المحلية بمركز ديرمواس بحملة مكبرة لتهذيب الأشجار بشوارع المدينة بإشراف طه داود نائب رئيس المركز وتنفيذ إدارة البساتين والحدائق وبتعاون من إدارة مرور ديرمواس وذلك لمنع حجب الرؤية .

 

 

 


اخبار المحافظات

اخبار المنيا

مديرية الاوقاف

اغلاق المساجد

اوقاف المنيا

المنيا

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الأوقاف عن واقعة منع دفن الطبيبة: بعيد كل البعد عن الدين والإنسانية

السبت، 11 أبريل 2020 11:24 م

وزير الأوقاف عن إقامة صلاة الجمعة فى ظل كورونا: حياة الساجد قبل عمارة المساجد

السبت، 11 أبريل 2020 11:23 م

وزير الأوقاف: إقامة الجمعة من الولايات العامة ولا تنعقد شرعا دون إذن ولى الأمر

السبت، 11 أبريل 2020 11:13 م

وزير الأوقاف: النظافة سلوك متحضر ومن صلب ديننا

السبت، 11 أبريل 2020 08:19 م

أوقاف الإسكندرية تواصل الحملات على المساجد للتأكيد على قرار الغلق

السبت، 11 أبريل 2020 08:09 م

وزير الأوقاف يرد على منع دفن طبيبة الدقهلية المصابة بكورونا :تعطيل دفن الموتى مناف للقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية

السبت، 11 أبريل 2020 06:39 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأمل.. رحلة تعافى 390 ألف شخص عالمياً من كورونا "فيديو"

الأمل.. رحلة تعافى 390 ألف شخص عالمياً من كورونا "فيديو"

شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب

فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

خطوة بخطوة.. إزاى تصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة اليومية "إنفوجراف"

خطوة بخطوة.. إزاى تصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة اليومية "إنفوجراف"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 12-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 12-4-2020

الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى

إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة