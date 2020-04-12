أوقاف المنيا: جولات ميدانية للتأكد من تفيذ تعليمات إغلاق المساجد

المنيا - حسن عبد الغفار

تواصل مديرية أوقاف المنيا ، بقيادة الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف ، جولاته الميدانية على أرض الواقع لتفقد مدى إلتزام بالإدارات الفرعية ومساجد الظهير الصحراوى والنجوع والكفور ، بالتعليمات المشددة بشأن غلق المساجد والزوايا وقصر العمل فى المساجد على الآذان فقط ، وعدم السماح لأحد بإقامة صلوات جماعة أو جمع أو فرادى بالمسجد ، وإن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية التى تنتهى بإنهاء خدمة المهمل أو المقصر فى عمله مهما كان ومحاسبة من أخترق التعليمات من الجمهور أمام القانون نظراً لأهمية وخطورة المرحلة التى يمر العالم بها .

وقد وجه عبد الرازق الشكر لجميع الجهات المعنية بالمحافظة لمسانتدهم الدائمة وبذلهم مجهودات فوق العادة للإلتزام بالتعليمات ، حرصاً من الجميع على البلاد والعباد متمنياً من الله أن يحفظ مصر قيادة وشعباً وأن يجعلها أمن وأماناً وسلماً وسلاماً .

وقد قام الشيخ سلامه عبدالرازق وكيل الوزارة بعمل جولة مرورية على بعض المقرات وبعض مساجد الظهير الصحراوى والنجوع والكفور ، ومنها بعض مساجد مغاغة وبنى مزار .

موجهاً الشكر للملتزمين ومؤكداً أن المقصر أو المهمل لا يلومن إلا نفسه ، وأن غلق المساجد مستمر وجميع الأنشطة بالمساجد معلقة ومتوقفة حتى يأذن الله بفتح المساجد .

ومن ناحية اخرى قامت الوحدة المحلية بمركز ديرمواس بحملة مكبرة لتهذيب الأشجار بشوارع المدينة بإشراف طه داود نائب رئيس المركز وتنفيذ إدارة البساتين والحدائق وبتعاون من إدارة مرور ديرمواس وذلك لمنع حجب الرؤية .