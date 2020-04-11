اليوم السابع
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وزير التنمية المحلية: نسعى لإيجاد حلول والتخلص الآمن من القمامة بالمحافظات

السبت، 11 أبريل 2020 11:06 ص
وزير التنمية المحلية: نسعى لإيجاد حلول والتخلص الآمن من القمامة بالمحافظات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تسعى فى ظل متابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء والتعاون مع بين الوزارات المعنية على إيجاد حلول مستدامة لمشكلة القمامة والتخلص الآمن منها فى كافة محافظات الجمهورية.

وأشار شعراوى خلال اجتماعه مع الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بمقر الوزارة، إلى أهمية عنصر الوقت لتغيير الصورة الحالية لكافة محافظات مصر فيما يخص مشكلة القمامة خاصة مع الإجراءات التى تقوم بها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورما المستجد .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الاجتماع استعرض جهود المحافظة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين، وعلى رأسها عمليات التعقيم والتطهير للمنشآت ومبانى مجالس المدن والوحدات المحلية وبعض الشوارع فى المدن والقرى، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الرقابة على الأسواق لمنع أى ممارسات احتكارية أو ارتفاع لأسعار السلع الأساسية و إغلاق جميع المقاهى والكافيتريات، والمطاعم ، والقرارات الخاصة بمواعيد حظر التجوال .

كما شهد الاجتماع متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء فيما يخص إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة، ومنع أى محاولات من المواطنين لاستغلال تطبيق الاجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا والقيام بأعمال البناء المخالف والعشوائى .

وأكد اللواء محمود شعراوى على أهمية فرض سيادة الدولة وتطبيق القانون بحسم وحزم على التعديات والمخالفات واستمرار التنسيق والتعاون بين المحافظة وكافة الجهات المعنية بإزالة التعديات والمخالفات .

ومن ناحية أخرى عقد الوزير محمود شعراوى اجتماعاً موسعاً بحضور محافظ الغربية ونائبه وعدد من قيادات الوزارة وممثلين لوزارة الإنتاج الحربى والوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بالوزارة لاستكمال اللقاءات التى عقدت بمقر المحافظة والوزارات المعنية بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة وعلى رأسها وزارتى الإنتاج الحربى والبيئة واستشاريين البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات.

وشهد الاجتماع بحث وضع حلول سريعة ومستدامة لمشكلة النظافة والقيام ببعض التدخلات السريعة لرفع تراكمات المخلفات التاريخية الموجودة فى بعض المواقع بالمحافظة ورفع كفاءة المنظومة بصورة عاملة ، فى إطار تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة.

كما تم خلال اللقاء أيضاً استعراض جهود وزارة الانتاج الحربى لتأهيل ورفع كفاءة مصانع المعالجة وإعادة التدوير بدفرة والمحلة الكبرى بعد توقف بعضها عن العمل بسبب التراكمات الكبيرة وأعمال الصيانة الجارية بما يساعد فى تحسين مستوى النظافة بالمحافظة والحصول على رضا المواطنين عن مستوى النظافة فى الشارع.

وعرض محافظ الغربية ونائب المحافظ تفاصيل الموقف الخاص بمنظومة المخلفات وخاصة المشكلة الحالية لمصنعى معالجة وتدوير المخلفات بدفرة والمحلة الكبرى خاصة فى ظل ضعف كفاءة خطوط التدوير وزيادة معدل تولد المخلفات عن السعات التصميمية للمصنعين وسوء عمليات التشغيل خلال السنوات السابقة والتى أدت إلى تراكم المخلفات بكميات كبيرة داخل المصنعين.

وأشار المحافظ إلى أن التصميم الحالى لمصنع دفرة لا يسمح بتدوير المخلفات الصلبة البلدية بسبب حجم التراكمات داخل المصنع و سوء توزيع الخطوط وانخفاض الكفاءة التشغيلية وتدنى عمليات الصيانة ، مشيرًا إلى أن مصنع المحلة الكبرى يعانى أيضًا من انخفاض الكفاءة التشغيلية وتدنى عمليات الصيانة .

كما استعرض محافظ الغربية الجهود التى قامت بها المحافظة لرفع التراكمات التاريخية الموجودة من القمامة، والتنسيق الجارى مع وزارة الإنتاج الحربى ووزارة البيئة لحل تلك المشكلة .

وشدد شعراوى على أنه سيتم وضع جدول زمنى لمتابعة جهود رفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة لسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة الجارية للمعدات فى توقيتاتها وكذا الالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المعدات الجديدة الخاصة بالمنظومة سواء المكابس والمقطورات والحفارات واللوادر وسيارات رفع المخلفات.

كما وجه وزير التنمية المحلية بتشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية بالمنظومة لاستلام المعدات الجديدة التى سيتم توريدها للمحافظة وكذا المعدات والخطوط التى تم اجراء صيانة لها ، وشدد الوزير على أهمية اجراء الصيانة الدورية للخطوط التى سيتم تشغيلها بالمصانع بعد رفع كفاءتها لضمان الحفاظ عليها لسنوات طويلة ، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عدد من الحلول لسرعة إنهاء الأزمة الحالية بالغربية وتغيير الوضع الراهن بالمحافظة .

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التنمية المحلية

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