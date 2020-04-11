اليوم السابع
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وزارة التموين تتعاقد على شراء 12 ألف طن زيت طعام

السبت، 11 أبريل 2020 05:10 م
وزارة التموين تتعاقد على شراء 12 ألف طن زيت طعام وزارة التموين
كتب مدحت وهبة

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تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى هيئة السلع التموينية،، على شراء 12 ألف طن زيت طعام صويا خام صب إنتاج محلى من شركات محلية، وذلك لتأمين احتياجات البلاد من أرصدة الزيت التموينى على أن يتم تسليم الكميات خلال الفترة من 1 حتى 25 مايو المقبل.
 
كانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد أعلنت عن مناقصة رقم 6 لسنة 2020/2019 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بحد أدنى 3000 طن زيت صويا و2000 طن زيت عباد والتسليم خلال الفترة من 1 إلى 25 مايو 2020.
 
ويذكر أن الدكتور علي المصيلحىُ، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن كافة السلع الغذائية من زيت وسكر وأرز وقمح وسمن ومكرونة وبقوليات، وكافة احتياجات المواطنين من سلع تكفى لأكثر من 4 أشهر، واللحوم والسكر والدواجن لأكثر من 6 أشهر، ومع ذلك لاهتمام القيادة السياسية باستمرار تأمين المخزون تم التوجيه وجارى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من هذه المنتجات.
 
 
 
كما أصدر الوزير قرارا بصرف حصة يومين للمخابز كمخزون للطوارئ لمواجهة أي ظروف والحفاظ على هذا الرصيد بالمخبز، وجاء بالقرار إنه فى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية الموطنين من أى تداعيات محتمله لفيروس كورونا المستجد، يتم متابعة صرف حصة خمسة أيام من الأقماح المستوردة لتعزيز أرصدة المطاحن التموينية "قطاع عام و قطاع خاص" طبقا لمتوسط المطحون المقرر من لجنة برامج القمح لكل مطحن .
 
 

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