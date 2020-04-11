نقيب البيطريين يطالب باستثناء العيادات البيطرية من حظر الجمعة والسبت

كتبت آية دعبس

نقيب البيطريين يخاطب مجلس الوزراء لاستثناء العيادات البيطرية من حظر الجمعة والسبت

آية دعبس، ووجه الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، خطابا للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لطلب استثناء العيادات البيطرية من قرار الحظر الكامل خلال يومى الجمعة والسبت، مشيرا إلى أن القرار أدى إلى ضرر بالغ بالمربيين وبالثروة الحيوانية.

وأضاف العامرى، فى خطابه،: أن الطبيب البيطرى معنى بالدرجة الأولى بعلاج وتطبيب الحيوان، ووقابة الإنسان من الأمراض المُشتركة، مطالبا بمراجعة قرار الحظر لشموله الأطباء البيطريين، ومراجعته بالسماح لهم بفتح عياداتهم وكذلك مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية خلال يومى الجمعة والسبت، لتسهيل مهمة الطبيب البيطرى فى تأدية رسالته.

كان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مد حظر التجول من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا،حتى 23 أبريل الجارى، مشيرا إلى إن الحكومة تعقد اجتماعات على مدار الساعة لمتابعة جهود الدولة لمواجهة كورونا، موضحا أن الحكومة توجه التحية لكل أجهزة الدولة والأطقم الصحية التي تمثل خط الدفاع الأول لمواجهة كورونا.

من ناحية أخرى، كانت قد قالت النقابة العامة للأطباء البيطريين، إنه نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، والإجراءات التى أعلنتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فإنه تقرر مد فترة سداد اشتراكات النقابة لكافة الأعضاء، دون غرامات لحين تحسن الأوضاع، موضحه أنه كان من المتبع أن 31 مارس من كل عام، هو أخر موعد لسداد اشتراك النقابة العامة، عن العام السابق، بدون غرامة، لذا تسهيلا و حفاظا على كافة الأطباء البيطريين، تم مد المدة بدون غرامة، لحين استقرار الأوضاع.

وكانت النقابة العامة للأطباء البيطريين، قد قررت وقف عقد اجتماعات مجلس النقابة العامة، واجتماعات اللجان النوعية، فيما عدا لجنة الإشراف على الانتخابات للتسيير الأعمال الخاصة بالانتخابات وتحديد موعد آخر للعملية الانتخابية، مشيرة إلى أنه سيتم تسيير أعمال النقابة العامة عن طريق هيئة المكتب فى الحالات الضرورية.